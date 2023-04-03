Полное видео момента взрыва в кафе в Санкт-Петербурге, где погиб военкор Татарский, появилось в Сети

В Сети опубликовали полное видео момента взрыва на творческой встрече с военкором Татарским в кафе в Санкт-Петербурге. Фото: предоставлено "КП"

В Сети появилось полное видео с моментом взрыва в кафе в Санкт-Петербурге на творческой встрече военкора Владлена Татарского. Записью поделился журналист Марат Арнис в своей группе во ВКонтакте. На нем запечатлены последняя минута жизни военкора до детонации взрывчатки, спрятанной в статуэтке. Напомним, бюст ему подарила 26-летняя Дарье Трепова, которая полгода посещала лекции Татарского, втиралась в доверие к волонтерам-патриотам и представлялась «Настей» для прикрытия.

Татарский несколько секунд покрутил и потрогал подаренный бюст. Фото: предоставлено "КП"

На видеозаписи видно, как Татарский осматривает подарок и просит Трепову не уходить, а сесть к нему поближе. Та явно знает, что произойдет, поэтому отдаляется от него к окну. Дальше между ними происходит следующий диалог.

- Ух ты, какой красивый парень! (открывает упаковку со статуэткой). Неужели я? Золотой Владлен! Отлично.

- Как раз без вашего живота, как вы и просили.

- Да, тут просто «кубики».

После этого Дарья Трепова вскидывает руки, как будто ожидая взрыва, после чего устройство сдетонировало. Подозреваемой в теракте удалось скрыться с места происшествия. Утром следующего дня ее задержали на съемной квартире и доставили на допрос. Она оправдывалась, что не знала о «начинке» статуэтки. Однако, по данным Национального антитеррористического комитета, девушку давно готовили украинские спецслужбы. Ей грозит от 15 до 20 лет колонии.

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