«Он отбитый, его все боялись»: Что известно о девятикласснике, устроившем стрельбу в петербургской школе 633 из пневматики

Девятиклассник ради шутки устроил стрельбу в школе. Фото: СОЦСЕТИ

Подросток устроил стрельбу по детям в 633 школе Петербурга. Ученики рассказали, что парня в школе побаиваются. По словам ребят, девятиклассник крупного телосложения. Поэтому сверстники боятся вступать с ним в конфликт.

- Он сам по себе отбитый, до всех в школе докапывается. Разобраться с ним по-мужски никто не решался. Он по массе большой, вынес бы меня, - рассказал spb.kp.ru ученик школы, который пострадал от выстрела.

Дети получили незначительные ранения. Фото: предоставлено "КП"

Некоторые очевидцы случившегося утверждают, что 16-летний парень никогда не был особо агрессивным. Если и начинал с кем-то драться, то в шутку. А вот своим пистолетом школьник уже хвастался и стрелял за пределами школьного двора.

- За пару дней до этого он угрожал другим ребятам, - рассказал spb.kp.ru другой школьник Иван.

- Все видели этот пистолет, он заказан с маркетплейса. Он наш одноклассник, его забрали прямо на уроке. Вообще, он нормальный парень, с 8 марта поздравлял нас. Ему просто нужно было женское внимание, вот и выпендривался, - рассказала spb.kp.ru ученица школы.

Парень стрелял из этого пистолета. Фото: СК

Также ученики 633 школы рассказали, что вход в школу возможен только по специальным карточкам, но рюкзаки никто ни у кого не проверяет. Металлодетекторы установлены, но они могли не среагировать на пневматику.

После случившегося полицейские пытались выгнать детей с первого этажа школы, чтобы те не устраивали панику и не мешали расследованию. Детям объяснили, что пули от пистолета были резиновыми, а парня уже задержали. После этого ребят отправили обратно на уроки.

Парень пытался привлечь внимание девочек. Фото: СОЦСЕТИ

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