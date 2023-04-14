Скандальную Думскую улицу в Петербурге хотят превратить в культурное место с ресторанами и выставками

В Петербурге собираются поменять облик скандальной Думской улицы Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Думская улица, имеющая дурную славу в Санкт-Петербурге, может преобразиться и стать культурным центром, а не центром алкоголя, наркотиков и преступлений. Не так давно следственный комитет опечатал несколько баров, которые продавали алкоголь подросткам. Скорее всего, это означает конец бурной и лихой жизни улицы. Тем более, что в администрации Центрального района задумались о том, чтобы кардинально изменить облик улиц Думской и соседней Ломоносова. Об этом spb.kp.ru рассказали в пресс-службе районной администрации.

- Думская имеет все шансы стать привлекательным местом для туристов, местом где обеспечен порядок, а бизнес развивается соблюдая действующее законодательство, интересы жителей и гостей города, - отметила глава администрации Центрального района Санкт-Петербурга Елена Федорова.

Сейчас администрация вместе с представителями бизнеса прорабатывают разные идеи и возможности, чтобы на Думской появились рестораны и выставочные пространства. В будущем скандальная улица могла бы стать точкой притяжения для горожан и туристов.

Напомним, что 17 баров на Думской опечатали еще в середине марта. Такие меры были приняты в связи с расследованием уголовного дела о продаже алкоголя подросткам. Отмечается, что спаивание несовершеннолетних в заведениях происходило регулярно. Помимо этого, ранее бары были замечены на продажах шариков с запрещенным "веселящим газом".