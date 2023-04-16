Петербуржец надругался над тремя маленькими внуками своей любовницы

За надругательство над тремя малолетними детьми 52-летнего петербуржца задержала полиция. Фото: Олег ЗОЛОТО

Вчера, 15 апреля, около половины двенадцатого дня в полицию Невского района поступило заявление от 34-летнего гражданина. Он сообщил, что днем девятого апреля 2023 года 52-летний петербуржец, находясь в доме, на улице Новоселов, приставал и пытался надругаться над тремя детьми 2017-2020 годов рождения. Как стало известно, дети находились в гостях у бабушки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

– Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту насильственных действий сексуального характера, – пояснили в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось позже, заявил на извращенца – один из родителей пострадавших малышей. И сам злоумышленник, как оказалось, появился в гостях у бабушки детей не просто так – он официально там зарегистрирован. Как сообщили следователи, сотрудники уголовного розыска задержали его по горячим следам у девятого дома на улице Новоселов. Сейчас на злоумышленника завели уголовное дело, по которому ему может грозить даже пожизненное заключение.

Мужчину задержади по горячим следам. Фото: Олег ЗОЛОТО

Тем временем в Петербурге увеличивается количество актов насилия и изнасилований. Только за первые два месяца 2023 года прирост подобных преступлений составил больше 50 процентов. Такую статистику приводит прокуратура Петербурга. Более того, в СМИ все чаще мелькают заголовки, связанные с надругательством и растлением малолетних. Так, ранее spb.kp.ru писала, что мужчина изнасиловал 7-летнюю дочь. К слову, сейчас он находится в психиатрической больнице. Также таксист домогался до 15-летней девочки. К счастью, школьница смогла вырваться и попала в больницу. Показательно и то, что насильникам не принципиален пол жертвы. Подобный случаев много: насильникам не важен ни возраст, ни пол, ни одежда жертвы. И жить он может под одной крышей с вами.