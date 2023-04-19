Шестикомнатную квартиру Горького за 75 млн рублей в Петербурге сняли с торгов

Уникальную квартиру Горького в Петербурге за 75 млн рублей сняли с торгов / Фото: Литфонд

Долгожданные торги за уникальную квартиру на Кронверском проспекте Санкт-Петербурга, которая некогда принадлежала писателю Максиму Горькому, не состоялись. Роскошные апартаменты с шестью комнатами и камином в гостином зале собирались продавать с начальной ценой в 75 миллионов рублей. Однако квартиру временно сняли с торгов. Об этом 19 апреля 2023 года spb.kp.ru рассказал гендиректор Аукционного дома "Литфонд" Сергей Бурмистров.

- Пока что квартиру с торгов сняли и на время отложили. Дело в том, что к владельцу и к нам обратились из департамента культуры и музея истории Петербурга. Сейчас идет обсуждение о возможности открыть в этой квартире мемориальный музей, поэтому пока мы приняли решение немного подождать. Если что-то не получится, то будем заново продавать, - пояснил собеседник издания.

Напомним, что ранее с предложением разместить музей в квартире Горького выступил депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев. Парламентарий считает, что это может быть не просто музей, а площадка, которая сохранит историю самого писателя, а также гостей квартиры, среди которых были Владимир Маяковский, Федор Шаляпин, Александр Куприн, Иван Бунин и Владимир Ленин.

Что же касается людей, желавших купить историческую квартиру, то их оказалось немного, но заявки все же были.

- Заявок четыре-пять на покупку квартиры мы все же получили. Если здесь не будут создавать музей, то мы будем связываться с этими потенциальными покупателями, - добавил Бурмистров.