«Это трагедия для всех нас»: Психоневрологический интернат №10 в Петербурге объяснил смерти семи воспитанников и обвинил волонтеров в черном пиаре

ПНИ №10 в Петербурге обвинил активистку в пиаре на смертях семи воспитанников. Фото: t.me/nfedermesser

18 апреля в телеграм-канале директора Центра паллиативной помощи Москвы Нюты Федермессер появилось видеообращение с просьбой наказать виновных в смерти детей из психоневрологического интерната № 10. На следующий день в учреждении ответили. И посчитали, что общественница использует гибель семерых сирот для черного пиара. Об этом сообщили в пресс-службе ПНИ №10.

– Смерть ребенка не повод для пиара и громких заявлений. Это трагедия для каждого из нас, – ответили в пресс-службе интерната.

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В учреждении также добавили, что в случившемся разбираются профессионалы. Правоохранители проверяют обстоятельства произошедшего, действия сотрудников и волонтеров. Как сообщалось ранее, проживающий в ПНИ 23-летний инвалид Алексей Дельвари умер 17 апреля в Александровской больнице. Туда его госпитализировали с острой болью ЖКТ. Кроме него, погибли еще шесть воспитанников.

Напомним, ролик волонтера вызвал бурную реакцию общественности, а также следственного комитета и прокуратуры. В СМИ же появились заявления о плохом содержании воспитанников, ставшем причиной их гибели. Как сообщает сама активистка, детей в интернате плохо кормили и связывали, а в больницы они попадали без сопровождения.