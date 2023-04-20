После смерти шести воспитанников психоневрологического интерната №10 в Петербурге возбудили уголовное дело

Воспитанники интерната были жутко истощены. Фото: t.me/nfedermesser

Прокуратура и Следственный комитет разбираются в инциденте в психоневрологическом диспансере №10 в Петербурге. Напомним, недавно в городской больнице умер воспитанник учреждения. Общественник Нюта Федермессер выложила в своих соцсетях видеообращение, в котором рассказала что это уже седьмая смерть за последнее время.

- Возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности». По версии следствия, из-за ненадлежащего ухода за подопечными, в интернате с 2022 года умерли уже шесть человек. Все они были совершеннолетними, - говорится в сообщении пресс-службы ГСУ СК РФ по Петербургу.

Напомним, Нюта Федермессер рассказала, что для заботы о воспитанниках у работников интерната просто не хватает рук. В больницы постояльцы учреждения поступают без сопровождения. Некоторых ребят в интернате связывали. Многие из них жутко истощены, у них белково-энергетическая недостаточность.

Умерший накануне воспитанник в возрасте больше 20 лет весил меньше 20 килограмм. В больнице он подхватил инфекцию. Тогда пациента перевели в реанимацию, но измученный организм не справился.

В интернате считают, что Нюта Федермессер пытается пропиариться на фоне смерти воспитанников.

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