«Не смог бы сам это сделать: Странности в истории гибели частного детектива, которого нашли мертвым в отеле после ссоры с женой

Друзья погибшего частного детектива из Петербурга не верят в версию, что он самоубился. Фото: СОЦСЕТИ

- У Игоря (имена изменены – прим.ред.) была очень насыщенная, интересная и обеспеченная жизнь: он взял квартирку в ипотеку, купил Audi A6, мотоцикл Harley-Davidson. Ему нравилась его работа, и вообще ему нравилось жить. Да, в семье у него было не все гладко, но ему не привыкать. Он трижды разводился и легко строил новые отношения. Более того, к людям он никогда не привязывался и спокойно с ними расставался. Поэтому для многих друзей новость об его суициде стала шоком.

«СБЕЖАЛА, ЧТОБЫ РАЗВЕСТИСЬ»

События семейной драмы, которая развернулась поздним вечером 20 апреля в отеле Петербурга, могли стать отличным сюжетом для очередного романа Агаты Кристи. И если на первый взгляд все выглядит вполне очевидно: ревнивый муж решает покончить с собой у нее на глазах. Но некоторые приятели сыщика считают, что в этой истории не все так просто.

Отношения Светланы и Игоря начали трещать по швам почти сразу после того, как пара стала жить вместе. Как признавалась сама Светлана, за 25 лет брака она терпела постоянные унижения и побои. А в 2018 году ее жизнь, как она утверждает, и вовсе стала невыносимой.

Мужчина два месяца выслеживал бывшую жену. Фото: СОЦСЕТИ

Игорь стал выпивать, у него начались перепады настроения. Два раза Светлана сбегала из дома, пряталась на съемных квартирах, но Игорь постоянно ее находил и угрожал покончить с собой, если она не вернется. При этом мужчина обещал, что изменится и «все будет хорошо». Светлана возвращалась, но «хорошо» не становилось. Не помог даже семейный психолог. И Света решила поставить точку, заявив о разводе. Муж отреагировал на это спокойно. Светлана в очередной раз собрала вещи и заселилась на втором этаже отеля. Казалось, так надежнее, но Игорь нашел ее и там.

«ОН МЕНЯ СВЯЗАЛ»

К встрече со Светой 20 апреля Игорь, судя по всему, готовился. С собой в отель мужчина прихватил малярный скотч и оружие. Он зашел внутрь и стал дожидаться любимую у ее номера.

- Утром я пошла в спортзал, днем встретилась с психологом, потом мы поехали в автосалон, - восстанавливает хронологию того дня Светлана. - Около 21.00 приехала в отель, стала открывать дверь номера, в этот момент появился Игорь.

Мужчина схватил Свету за лицо и затолкал в номер. Там он бросил ее на кровать, замотал рот, запястья и ноги скотчем и схватил нож со стола.

Жена уверяет следствие, что она 20 лет жила в аду из-за буйного нрава мужа. Фото: СОЦСЕТИ

- Он снял рубашку и подставил нож к своей спине, а потом сказал, что нож тупой, оделся, перевернул меня на кровати на живот и куда-то вышел, - описала на допросе пережитое женщина. - Мне удалось в этот момент освободить руки, взять ножницы, разрезать скотч и через балкон попасть в соседний номер, чтобы попросить о помощи.

Там Светлана вызвала администрацию и полицию. В 22.23 в одном из номеров отеля стражи порядка обнаружили тело Игоря.

«ОН НЕ МОГ ЭТО СДЕЛАТЬ»

Смерть детектива следователи пока никак не комментируют. Также неизвестно, возбуждено ли уголовное дело. Тело Игоря близким не отдают - назначена судмедэкспертиза. А пока ее проводят, близкий друг Игоря Сергей в разговоре с «КП-Петербург» не исключил, что в тот вечер в номере отеля мог быть третий человек.

- Я достоверно знаю, что на теле Игоря было много синяков и очень сильно сомневаюсь, что их могла оставить хрупкая женщина, - заявил «КП» Сергей. – Также и со скотчем: не каждый взрослый мужчина сможет освободить от него руки, а хрупкая Света с легкостью это делает?! Я уверен, что хорошо связать руки скотчем для Игоря труда бы не составило. И, наконец, сама смерть. Самому себе сделать то, что он сделал, как я считаю, невозможно чисто физически.

Сергей пообещал «Комсомолке», что поделится результатами исследований, как они будут готовы.

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