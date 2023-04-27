Жилье в Санкт-Петербурге перестало дорожать

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прошлом году цены на квартиры в Петербурге росли колоссальными темпами и в среднем увеличились на 15 – 21 %. В начале 2023-го жилье в Северной столице перестало дорожать, а в некоторых районах ценник пошел вниз. При этом спрос на ипотеку заметно вырос: в марте, по данным сервиса недвижимости Домклик от Сбера, жилищных займов в Северной столице выдали почти в два раза больше, чем в феврале. Вместе с экспертами разбираемся, как ведут себя цены на жилье в Петербурге, что нового в условиях ипотеки и где можно найти самое бюджетное предложение на рынке.

КАК ДЕШЕВЕЕТ «КВАДРАТ»

В разных районах города ситуация с ценами на жилье складывается по-разному. Общий тренд — новостройки в спальных районах Петербурга дешевеют. Насколько активно — зависит от популярности и престижа места, количества выставленных на продажу квартир. Заметным снижением цен отметились квартиры Василеостровского района. Причина — на намывных территориях строится очень много жилья. В прошлом году оно постоянно дорожало, а сейчас — лишь немногим дороже других популярных «спальников».

Подешевело жилье в Красногвардейском и Кировском районах, а вот в Приморском, Московском и Невском цены топчутся на месте, изменения не превышают 1 – 2%.

ЖК «Заповедный парк» в Приморском районе в Санкт-Петербурга. Источник: Домклик

Кстати, снижение цен на новостройки — долгоиграющий тренд. Как рассказали эксперты Домклик, стоимость нового жилья в России пошла вниз после заявлений Центробанка о запрете околонулевой ипотеки. С августа прошлого года ценник опустился на 16%, потому что застройщики перестали включать «доплату» за низкую ставку в стоимость квартиры. Напомним, Центробанк России начнёт ограничивать ипотеку с экстремально низкими ставками с 30 мая 2023 года. В СберБанке, например, околонулевой ипотеки уже нет, остались только субсидированные ставки от 4%,

А вот недвижимость пригородных районов — Пушкинского, Всеволожского, Курортного и Ломоносовского — дешеветь и не думает. Сейчас покупательский спрос смещается именно туда, а значит смысла снижать цены застройщики не видят.

Санкт-Петербург, Курортный район, посёлок Песочный. Источник: Домклик

Вторичный рынок жилья в Петербурге чувствует себя более уверенно. Несмотря на то, что собственники активно предлагают выгодные условия, боясь упустить покупателя, вторичка держит позиции и не опускается в цене.

ИПОТЕКА ИДЕТ В РОСТ

Несмотря на то, что новое жилье в Петербурге дешевеет, купить его на собственные накопления большинству по-прежнему не по карману. Сейчас квадратный метр в новостройке стоит в среднем 204 тысячи рублей. Аналитики Домклик подсчитали: чтобы накопить на 1 квадратный метр в новостройке, петербуржцам потребуется 55 дней — если откладывать весь свой доход целиком.

Неудивительно, что единственным выходом для многих остается ипотека, спрос на которую растет. И в Петербурге — быстрее всего в стране! Это происходит в основном благодаря льготным программам — «Господдержке», «Семейной ипотеке» и «ИТ-ипотеке». Росту спроса на займы способствовал и сезонный всплеск интереса к загородной недвижимости. По данным Сбербанка о заключенных ипотечных сделках, в марте было выдано около 4,4 тыс. кредитов на индивидуальное жилищное строительство (прирост 88%) и около 3 тыс. кредитов — на покупку готового дома (прирост 37%). В Ленинградской области количество предложений загородных домов за год выросло на 40%.

Ленинградская область, посёлок Ромашки. Источник: Домклик

ЭКОНОМИМ НА НОВОСЕЛЬЕ

Традиционно самые бюджетные варианты жилья можно найти в наиболее удаленных от центра Петербурга районах. Также на цену влияют сам дом, его местоположение, год постройки и концепция. К примеру, областная прописка не всегда автоматически дает цену ниже, чем в городе. Некоторые комплексы в регионе находятся ближе к метро и более удобны с точки зрения транспортной доступности, чем ряд проектов в черте Петербурга.

В случае с новостройками до сих пор действует правило, когда стоимость квадратного метра в начале строительства ниже, чем в домах высокой степени готовности. Хотя сейчас разница в цене квартиры на старте продаж и на высокой стадии готовности, конечно, ниже, чем в предыдущие годы.

Что касается вечного вопроса: «Покупать сейчас или подождать», то ответить на него сложно. В конце марта Домклик провел первое всероссийское исследование настроений риелторов о перспективах рынка первичной и вторичной недвижимости во II квартале 2023 года. Мнения экспертов относительно динамики стоимости первичной недвижимости разделились почти поровну. Примерно треть риелторов прогнозируют, что цены вырастут, треть — что упадут, а ещё треть — что существенно не изменятся.

Но это всероссийская статистика. А вот если вникнуть, что сказали риелторы, живущие плюс-минус в наших краях (в Москве, Ленинградской, Нижегородской и Московской областях, а также в Санкт-Петербурге), получается следующая картина: большинство из них уверены, что цены скоро пойдут на спад.

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