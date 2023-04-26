«160 тонн? Слегка тяжеловато»: Силач из Петербурга установил мировой рекорд, отбуксировав ретропоезд «Рускеальский экспресс»

Спортсмен из Санкт-Петербурга вручную отбуксировал ретропоезд «Рускеальский экспресс» Фото: Предоставлено "Комсомолке"

Настоящий богатырь и невероятный силач Денис Вовк не перестает удивлять. Спортсмен-экстремал из Санкт-Петербурга то сдвигает с места гигантский корабль вестом в 2 тысячи тонн, то как пушинку тащит за собой 32-тонный самолет. В среду, 26 апреля 2023 года, сверхчеловек установил новый рекорд, отбуксировав на шесть метров ретропоезд "Рускеальский экспресс" в Карелии. К слову, поезд весит не меньше 160 тонн. Редакция spb.kp.ru пообщалась с Денисом после события и узнала, как ему было тащить за собой огромный состав.

- Так, тяжеловат он оказался чуть-чуть. С сюрпризом, - скромно рассказал силач.

Мероприятие прошло на платформе Горный парк "Рускеала". Денис перетащил поезд с помощью техники "арм-овер-арм" - это когда атлет сидит в упоре и тянет трос, привязанный к "весу" на себя. Такой способ считается самым сложным для буксировки. Обычно в этом упражнении работают с весом до 20 тонн. Однако петербургскому спортсмену оказалось все по плечу.

Денис Вовк протащил поезд на 6 метров всего за 33 секунды Фото: Предоставлено "Комсомолке"

До этого в мировой практике никто не выполнял упражнение в таком варианте и с большим весом. Вовк отбуксировал огромный поезд на шесть метров всего за 33 секунды. По сути - спортсмен установил новый мировой рекорд, однако на мероприятии не было комиссии, которая бы его официально зафиксировала.

Напомним, что недавно Денис установил мировой рекорд, отбуксировав железнодорожный состав "ласточки" в Петербурге.