Автокран на полном ходу влетел в девочку на «зебре» в Петербурге

Автокран на полном ходу влетел в девочку на «зебре». Фото: СОЦСЕТИ

Вечером 26 апреля на камеры одной из улиц Северной столицы попало жесткое ДТП. В аварии пострадала девочка 12-ти лет. Она попала под колеса автомобильного крана. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

– Правоохранители проверяют ДТП, а также устанавливают обстоятельства и детали произошедшего, – уточнили в пресс-службе.

Первоначально очевидцы сообщали, что ребенок решил перебежать дорогу на красный свет. А водитель автокрана не увидел маленькую девочку и на большой скорости сбил ее. По неуточненным данным, пострадавшего ребенка забрала скорая помощь с открытой раной головы в реанимацию одной из больниц города на Неве. Медики оценили состояние ребенка, как крайне тяжелое.

Позже правоохранители уточнили, что жуткое ДТП произошло около пяти вечера. Автокран снес ребенка у 61 дома на проспекте Юрия Гагарина, пересекающегося с улицей Ордженикидзе. Как сообщили в пресс-службе, за рулем 50-ти тонной машины находился 41-летний мужчина. Сотрудники ГУ МВД региона также предположили, что ребенок все-таки перебегал дорогу на разрешающий сигнал светофора.

Ранее spb.kp.ru писала, что четыре автомобиля попали в жесткое ДТП на Маршала Говорова в Петербурге. Кроме того, накануне произошло массовое ДТП произошло на Таллинском шоссе. Как стало известно, на дороге столкнулись автобус и пять машин.