Уголовное дело возбудили после взрыва в заброшенной котельной в Павловске Петербурга

Уголовное дело возбудили после взрыва в заброшенной котельной в Павловске Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело после взрыва в заброшенном здании котельной в городе Павловск. Взрыв прогремел в ночь на 27 апреля 2023 года. В результате никто не пострадал, но осколками серьезно повредило конюшню, которая находится неподалеку. Об этом рассказал старший помощник руководителя следственного управления Следственного комитета по Петербургу полковник Сергей Капитонов.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств». Установлено, что 26 апреля в городе Павловске произошел взрыв неустановленного взрывного устройства у недостроенной котельной. В результате были повреждены крыша и фасад находящегося поблизости конно-спортивного комплекса, а также основания трубы котельной. Следователями проводится осмотр места происшествия, - рассказал Капитонов.

Сейчас на месте также работают сотрудники полиции и МЧС, которые обследуют воронку, а также изымают найденные предметы, которые могут быть частью взрывчатки.