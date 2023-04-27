«Закопали в земле и подорвали дистанционно»: Перед взрывом владелец заброшенной котельной в Павловске сдал ее экстремалам

Владелец котельной в Павловске, где произошел взрыв, прокомментировал инцидент. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Внезапный взрыв в недостроенной котельной в Павловске расследуют сыщики Петербурга. В ночь на 27 апреля от ударной волны проснулись даже в соседнем Пушкине. Люди жаловались на то, что на пару секунд у них затряслись окна и мебель. Пострадавших нет, разве что крышу местной конюшни частично пробило осколками бетона. Наутро следователи обнаружили воронку под водонапорной башней у котельной. С этой трубы вниз на веревке прыгают экстремалы-роупджамперы. Оказалось, что в землю кто-то заложил взрывное устройство. Пока СК расследует уголовное дело, ситуацию для spb.kp.ru прокомментировал владелец котельной Олег Никифоров.

- Я выкупил четыре недостроя на это территории. Сама земля принадлежит городу. Планировал обустроить под нужды своей стройкомпании, - рассказал бизнесмен. – Огородил место забором, повесил замок. Знал, что там частенько нелегально играют в страйкбол («войнушка» с пневматикой. – Прим.ред.), а также гуляют для фотосессий. Поэтому хотел хоть как-то легализовать все. Официально сдал башню в аренду роупджамперу Михаилу. Он водил туда людей за деньги для тренировок и прыжков и следил за порядком на территории.

Территория огорожена забором. но проникнуть туда проще простого. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Собственник недостроев теряется в догадках, кто мог заложить под башню взрывчатку. По словам Олега, он никому не переходил дорогу. Само место шумным тоже не назовешь – прыгуны кричат там редко, а поблизости нет жилых кварталов, поэтому они никому не мешают.

- На ум приходят только две истории. Во-первых, ко мне обращались другие петербургские роупджамперы, которые хотели арендовать башню. Но я им отказал, потому что уже сдавал ее. Может быть, они остались в небольшой обиде. Во-вторых, Михаил пару дней назад встретил странного мужика у забора. Тот возмущался: «Я здесь ходил всегда и буду ходить, вы ничего мне не сделаете». Это правда, туда любили ходить собачники, или же народ просто прогуливался по заброшкам. Но я месть жителей всерьез не рассматриваю, это притянуто за уши, - рассуждает владелец котельной.

МЧС, полиция и СК несколько часов исследовали воронку. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Олега уже допросили ФСБ, СК и прокуратура. Но никаких сенсаций он не сообщил. Зато из разговоров с силовиками понял несколько моментов.

- Услышал такую фразу, что работали любители, не профессионалы. Кто-то закопал и дистанционно подорвал, видимо, - делится предприниматель. – Надеюсь, этих чудиков быстро найдут. А я установлю видеонаблюдение за территорией, чтобы смотреть за гостями.

Подозрительные металлические осколки с места взрыва увезли на экспертизу. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Добавим, что по факту происшествия возбудили уголовное дело по первой части статьи 222.1 УК РФ за незаконное хранение взрывчатых веществ. Если виновника взрыва найдут, то ему грозит от 6 до 8 лет лишения свободы.

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