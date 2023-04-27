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27 апреля 2023 8:58

Появилось фото воронки от взрыва в заброшенной котельной в Павловске Петербурга

Следственный комитет возбудил уголовное дело
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Фото воронки от взрыва в заброшенной котельной в Павловске

Фото воронки от взрыва в заброшенной котельной в Павловске

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следственный комитет, полиция и сотрудники МЧС продолжают работать на месте взрыва в городе Павловск Санкт-Петербурга. Взрыв произошел в ночь на 27 апреля 2023 года в здании заброшенной котельной. В распоряжении spb.kp.ru появилось фото воронки.

- Главным следственным управление следственного комитета России возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Незаконный оборот взрывчатых веществ и взрывных устройств», - сообщили в комитете.

По предварительным данным, после взрыва образовалась воронка в шесть метров диаметром. Благо, в этот момент людей рядом не было, поэтому никто не пострадал.

Досталось манежу конно-спортивного комплекса, который находится поблизости. Осколками асфальта у постройки пробило стену и крышу.

На данный момент на месте продолжаются работы.