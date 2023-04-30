ФСБ раскрыла убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича, совершенное в 1997 году

ФСБ раскрыла преступление 26-летней давности. Фото: Олег ЗОЛОТО

Убийство вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича раскрыли сотрудники ФСБ. Напомним, чиновника застрелили 18 августа 1997 года на улице Рубинштейна. Сначала сотрудники правоохранительных органов нашли двух исполнителей преступления, которые позже дали признательные показания и рассказали, кто заказал убийство.

- Задержанные признались, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки Барсукова (Кумарина). Он лично передал исполнителям автомат Калашникова, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

Один из убийц постоянно следил за домом, где жил вице-губернатор Маневич. Он передавал своему подельнику сведения о передвижении чиновника. Второй снайпер по заказу Барсукова с крыши дома стрелял по машине Маневича, в которой он находился вместе с женой.

Напомним, вице-губернатор Михаил Маневич возглавлял комитет по управлению городским имуществом администрации Петербурга.

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