Пытается насолить отцу: Дочь Вячеслава Малафеева обнажила ягодицы и устроила развратные танцы на кухонном столе в Дубае

Последнее время 19-летняя Ксения живет в Дубае ФОТО: соцсети

Дочь известного футболиста Вячеслава Малафеева устроила развратные танцы на столе в Дубае. В нижнем белье, задрав футболку, 19-летняя Ксения отжигала на камеру. Этим видео девушка поделилась в своих соцсетях.

- А вы тоже танцуете дома на столе? - обратилась к поклонникам Малафеева.

Откровенным видео девушка поделилась в соцсетях ФОТО: соцсети

Удивленные подписчики пожелали ей поскорее повзрослеть, но лайками не обделили. Некоторые предположили, что так девушка пытается насолить Малафееву и выразить протест. В апреле этого года она рассказывала, что перестала общаться с отцом и мачехой.

Напомним, что несколько лет назад Ксения угодила в скандал с наркотиками - за распространение запрещенных веществ девушка получила четыре года условно. После этого Малафеев отправил дочь на лечение в клинику. Вернувшись, она начала строить новую жизнь. Правда, не в России, а в Дубае. Недавно Ксения сообщила, что пока не хочет возвращаться в Россию.

Девушка уверяет, что полюбила себя и начала новую жизнь, завязав с наркотиками ФОТО: соцсети

- Сейчас я живу в Дубае, люблю себя. У меня нет страхов и негативных установок в голове, я уверенная в себе. Ставлю цели и достигаю их, - делилась девушка в соцсетях.

- Ты бы хотела жить не в России? Уехать на совсем, - спрашивали поклонники.

- Я это сейчас и планирую сделать. Иногда возвращаться в Россию - это хорошо, а так не хочу туда больше, - ответила Малафеева.

В соцсетях Ксения часто делится подробностями личной жизнью, но загадкой для всех остается одно: чем она зарабатывает на жизнь? Ведь сама девушка уверяет, что зарабатывает в Дубае по 1,5 миллиона в месяц, а в день может тратить по 25 тысяч рублей.

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