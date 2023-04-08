«Семья отвернусь от меня»: Дочь Малафеева перестала общаться с отцом-футболистом и мачехой

Сейчас дочь Малафеева проводит свои будни в Дубае. Фото: Соцсети

Дочь бывшего вратаря «Зенита» Вячеслава Малафеева так и не смогла наладить отношения с семьей после возращения из рехаба. Год назад Ксения закончила реабилитацию от наркотической зависимости. 19-летняя наследница футболиста сообщила в своем блоге о том, что ей пришлось прекратить общение с отцом и мачехой из-за недопонимания.

- Вообще стало все равно, что кто-то там что-то говорит, не верит в меня. Семья отвернулась от меня, потому что им нужна идеальная картинка, - написала Малафеева в соцсетях. - Никогда не пыталась быть какой-то не такой — я всегда настоящая, максимально открытая людям и искренняя, хочу наслаждаться жизнью и получать кайф. Да блин, я всегда нахожу пути и лазейки в этой жизни, не хочется сдаваться. Часто хочется кому-то что-то доказать, но пора взрослеть, Ксюша, пора понять, что не смогу заставить их вести себя иначе.

Сейчас дочь бывшего вратаря «Зенита» проводит время в Дубае. По ее словам, там она ведет здоровый образ жизни, занимается йогой, медитирует и читает книги. Но, увы, новые увлечения не смогли скрепить семейные узы.

Напомним, Ксения старший ребенок от первого брака спортсмена с Мариной Безбородовой. В 2011 году женщина погибла в автокатастрофе. Без матери осталось двое детей. Но футболист завел новый роман спустя год с петербургской тусовщицей и ди-джеем Екатериной. Пара быстро поженилась и новая супруга Малафеева приняла его детей, как своих. Ксения со временем также подружилась с мачехой. Однако в 16-летней дочки спортсмена начались проблемы с наркотиками. Девушка даже получила срок за сбыт запрещенных веществ.

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