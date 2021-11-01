«Суд обязал пройти лечение»: Дочь легенды «Зенита» Малафеева получила условный срок за сбыт наркотиков

Дочь Вячеслава Малафеева отделалась условным сроком за сбыт наркотиков в Петербурге. Фото: instagram.com/malafeev16ru / ___malyshkaaaa

Дочь Вячеслава Малафеева Ксения получила четыре года лишения свободы условно по уголовной статье за сбыт наркотиков. О конце резонансного дела рассказал сам легендарный вратарь «Зенита» в ходе беседы на YouTube-канале «Sports Интервью».

Напомним, юная девушка преступила черту закона после того, как решила жить отдельно от родителей. Ксения начала музыкальную карьеру под именем «Малышка», ее творчество пестрило вульгарностью и обсценной лексикой. Чересчур взрослая жизнь несовершеннолетней школьницы в итоге обернулась знакомством с плохой компанией и громким задержанием с наркотиками. На фоне этого подросток стремительно теряла вес из-за булимии. И вот, в 2021 году жизнь Ксении потихоньку налаживается.

По словам Малафеева, на поведение дочери сказалась и смерть родной матери. Девочке понадобилось время, чтобы сдружиться с мачехой Екатериной (на фото). Фото: instagram.com/malafeeva_ekaterina

- Это ее ошибка в первую очередь. Мы тоже недосмотрели, – признается Вячеслав Малафеев. – Я понимал, что наказание будет плюс-минус таким. Она же несовершеннолетняя, это будет максимум условный срок с учетом всех обстоятельств. Суд обязал пройти как медицинское лечение, так и, в принципе, реабилитацию.

Малафеев посетовал, что во время расследования дела у него пытались вымогать деньги, чтобы уберечь дочь от лишних неприятностей. Легенда «Зенита» говорит, что у него просто хотели «отжать» деньги. Сам он был готов сделать все для здоровья и благополучия Ксении – обращался даже к изотерикам. Сейчас Ксения более 8 месяцев находится в реабилитационном центре в Рязани.

По словам родителей Ксении, сейчас она хочет учиться, занимается спортом и далека от связей с плохими компаниями. Фото: instagram.com/___malyshkaaaa

- Мы постоянно общаемся с психологом, я очень хочу, чтобы она поскорее вернулась. Есть улучшение. Она уже выполнила все, что нужно, сдала все анализы. Сейчас исключительно проблемы психологического характера, восприятия себя, проблемы с общением с людьми, лечение пищевого расстройства. Мы действительно очень скучаем, братья тоже, - сказал Малафеев.

Отдельно многодетный отец прошелся по творчеству дочери и объяснил, почему все встретил в штыки. По словам Малафеева, он предлагал Ксении продюсеров и профессиональных помощников, но та хотела абсолютной самостоятельности.

- Девочка в юном возрасте начинает петь про наркотики, ругаться матом, показывает себя вульгарно. А у тебя есть еще дети помладше, которые видят, что она как колхозница общается! Дети младшие начинают также разговаривать. Если я считаю, что это неправильно, то я работаю с этим. Самореализация должна быть, но в разумных пределах. Кто как видит по-другому – пожалуйста, занимайтесь своими детьми, - считает Вячеслав Малафеев.

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