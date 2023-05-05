«Мне угрожают убийством»: Фанатка «Короля и Шута», снявшаяся в голой фотосессии на могиле Горшка, умоляет вдову рокера забрать заявление из полиции

Фото: Артем КИЛЬКИН / СОЦСЕТИ

Резонансная история с откровенной фотосессией на могиле солиста группы «Король и Шут» Михаила Горшенева получила продолжение. Из-за снимков модели Алевтины, которая позировала ягодицами на камеру на надгробии панк-рокера, завели уголовное дело по статье о надругательстве над телами умерших. Напомним, ранее вдова музыканта Ольга Горшенева рассказала spb.kp.ru, что написала заявление в полицию на девушку и хочет, чтобы ее наказали по закону. Сама виновница скандала через двое суток тоже вышла на связь и поспешила объяснить свой поступок.

- Я пришла на кладбище в девять вечера. Вход был свободный. Со мной был мой парень. На могиле Горшка были его фанаты, шестеро человек. Распивали алкоголь. Там все это делают, это нормально. Мы тоже на могилу бутылку принесли. Но просто поставили ее у надгробия. А фанаты КиШ тем временем взяли чужую бутылку с могилы и начали распивать. А это что, нормально? Мы такое себе не позволили, - возмутилась Алевтина в разговоре с spb.kp.ru.

Модель считает, что на этом самом фоте запечетлено обычное поклонение кумиру. Фото: СОЦСЕТИ

Девушка подчеркнула, что она сама фанатка группы Горшенева. И ее удивило, что панк-рокеры, ратующие за абсолютную свободу, недовольны ее фотосессией.

- Мне всегда нравилось творчество Горшка. И я пришла туда, чтобы почтить его память. И в дань уважения я решила поклониться ему. Вообще-то я была одета в плащ. Но он мне мешал, он был очень длинный. Я не шучу. Поэтому я решила его снять. И осталась в кофточке и коротких шортах. Все почему-то подумали, что это трусы. Так вот, я поклонялась Горшку. И мой парень просто сделал фото сзади. Мне оно понравилось. И я его опубликовала. Так поступают панки, Михаилу бы это понравилось. И я не была голой, - оправдалась Алевтина.

По словам девушки, она столкнулась с травлей в соцсетях от фанатов «Короля и Шута». Поэтому и не спешила с извинениями.

Алевтина скрывается от следствия за границей. в Россию она пока не собирается. Фото: СОЦСЕТИ

- Многие сказали, что меня убьют, расчленят. Я удалила фото после угроз. С женой Миши я не была знакома. Но, думаю, мы затусили бы. Я написала ей и извинилась. Теперь понимаю, что своим поведением осквернила это место. Что для семьи смерть Михаила - огромная утрата. И приношу свои извинения перед ними. Но я не приношу свои извинения перед вот этой кучей агрессивных фанатов! – подытожила модель.

Добавим, что по первой части статьи 244 УК РФ модели грозит в худшем случае арест на срок до трех месяцев. Однако в деле пока нет даже подозреваемых, его возбудили по факту резонансной фотосессии. Тем временем Алевтина попросила передать вдове Михаила Горшенева просьбу забрать заявление из полиции. Сама девушка находится за границей и пока не собирается возвращаться в Россию.

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