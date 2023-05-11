Лично был знаком с Путиным, Чубайсом и Грефом: Почему спустя 26 лет в убийстве вице-губернатора Маневича обвинили лидера «бандитского Петербурга»

ФСБ заявила, что Кумарин причастен к убийству вице-губернатора Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Я до сих пор не понимаю, как такое могло случиться. Не понимаю», - говорил Владимир Путин спустя три года после убийства вице-губернатора Петербурга Михаила Маневича. Политик был довольно заметной фигурой в стране, учитывая его работу в команде Анатолия Собчака. Маневич лично знал будущего президента России Владимира Путина, Германа Грефа и Анатолия Чубайса. Вице-губернатор занимался разработкой программ приватизации на федеральном уровне. Тем более дерзкими были выстрелы в него прямо в центре Петербурга на Невском проспекте. Киллер действовал решительно, изрешетив из автомата служебную машину политика, в которой в тот момент была и его жена. Маневича пытались спасти, но пять пуль сделали свое дело. На расследование этого дела у ФСБ ушло 26 лет. И сейчас силовики нашли исполнителя и заказчика. «КП» узнала подробности.

«ЗНАЛ ПУТИНА, ГРЕФА И ЧУБАЙСА»

Как писали СМИ, Михаил Маневич был из круга экономистов-реформаторов, который возглавлял Анатолий Чубайс. При этом он являлся членом клуба «Синтез» (при Ленинградском дворце молодежи), куда также входил Алексей Миллер.

В 1990 году Маневич стал начальником отдела Комитета по экономической реформе Ленгорисполкома, председателем которого был Чубайс. А в 1994 году политик возглавил комитета мэрии Петербурга по управлению городским имуществом, где работал и Герман Греф.

Вице-губернатор был убит Фото: 100 ТВ

После поражения Собчака на выборах в 1996 году Маневич лично советовался с Владимиром Путиным, стоит ли ему оставаться на посту вице-губернатора Петербурга. Эту должность ему предложил победивший на выборах Владимир Яковлев. И будущий президент одобрил это решение.

- Я уговорил его остаться, - рассказывал позже Владимир Путин.

Маневич занимался законами о приватизации, в том числе на федеральном уровне. Путин о нем высказывался как об «очень мягком, интеллигентном, гибком и принципиальном человеке… который не лез на рожон, всегда искал выход, приемлемые решения».

Именно поэтому его убийство было неожиданным для всех.

«ЧУБАЙС ОБЕЩАЛ ОТОМСТИТЬ»

Расстрел служебной «Вольво» произошел 19 августа 1997 года. Машина вице-губернатора выезжала с улицы Рубинштейна на Невский проспект. Киллер с автоматом Калашникова с оптическим прицелом поджидал на чердаке дома. Иномарку буквально изрешетили: в Маневича попали пять пуль, еще одна задела по касательной голову его жены. Нападавший тут же скрылся. С тех пор его и искали.

Политика похоронили в Петербурге на Волковском кладбище. В тот день Анатолий Чубайс, как он позже признавался, пообещал наказать всех заказчиков и исполнителей убийства. И в 2006 году он неожиданно заявил, что «все организаторы убийства сидят пожизненно». Однако никаких имен политик не назвал, а ФСБ его слова не подтвердила.

Позже, в 2009-м году в убийстве вице-губернатора Петербурга признавался находившийся под следствием член одной из банд Алексей Гардоцкий. Он уверял, что именно он был исполнителем преступления, подробно описав, как все происходило.

Но обвинение ему так и не предъявили. Судя по всему, слова «бандита» не прошли проверку. И все это время оперативники полиции и ФСБ продолжали копать.

«ЭТО Я СТРЕЛЯЛ В НЕГО»

И вот спустя 26 лет ФСБ официально заявила, что убийство Маневича раскрыто. Как заявили в ведомстве, оперативники нашли двух исполнителей, которые признались в убийстве и назвали заказчика.

Очевидцами нападения на ОМОН стали десятки горожан Фото: ДТП и ЧП Петербурга

- Исполнители заявили, что действовали по заказу лидера «тамбовской» организованной преступной группировки Барсукова (Кумарина). Он лично передал им автомат Калашникова, - поделились в ФСБ.

Как стало известно «КП», исполнителем оказался один из нападавших на машину ОМОН в Петербурге в декабре 2015 года. Тогда полицейские из управления на транспорте втайне от руководства работали нелегальными инкассаторами. На служебном авто они перевозили 22 миллиона рублей. В этот момент и случился налет.

Бандиты в масках на «Газели» протаранили «УАЗик», после чего открыли огонь из автомата Калашникова и пулемета. Расстреляв бойцов полиции, они облили машину бензином и подожгли прямо на перекрестке. Один из силовиков погиб.

Среди задержанных оказался гражданин Израиля и России Аркадий Нусимович. Именно он сознался, что убил вице-губернатора. К этому времени мужчина уже был осужден за нападение на полицию. Для него требовали пожизненный приговор, но он получил 22 года колонии.

- Нусимович дал явку с повинной, что был исполнителем этого убийства. Он сказал, что – да, он стрелял, - пояснил источник «КП».

Сам Аркадий Нусимович родился в Ленинграде, но позже получил гражданство Израиля. До нападения на полицейских проходил в базах МВД за незаконный оборот оружия.

Вторым задержанным оказался сообщник Нусимовича, который давал ему наводку на машину, где она едет. Судя по всему, после их допроса ФСБ и вышла на Барсукова-Кумарина.

«ОБВИНЕНИЕ ТОЛЬКО НА СЛОВАХ»

Владимир Барсуков-Кумарин для Петербурга – личность легендарная. Его называли «ночным губернатором», главой ОПГ «Тамбовские». Словосочетание «бандитский Петербург» многие связывают именно с ним. ОПГ Кумарина занималась рейдерскими захватами городских предприятий и фирм.

Кумарин сейчас находится в колонии Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

«Ночного губернатора» впервые задержали в 2007 году. С тех пор число уголовных дел и судов, связанных с ним, растет в геометрической прогрессии. В 2009-ом году он был осужден на 14 лет колонии. Еще три года спустя срок увеличили до 15 лет, а затем до 24 лет колонии.

Последним громким обвинением в адрес Кумарина стало организация убийства депутата Галины Старовойтовой. В ноябре 1998 года ее расстреляли в парадной в Петербурге. Обвинение ночному губернатору по этому эпизоду предъявили 2019 году. А в 2022 году к этому добавились новые убийства.

- Это дело по убийству Георгия Позднякова (бывший охранник Кумарина, - прим.ред.) и Яна Гуревского (крестник Кумарина, - прим.ред.), - рассказывает адвокат «ночного губернатора».

Сам Кумарин свою вину ранее не признал ни по одному из дел. Мотив убийства вице-губернатора Петербурга до сих пор остается неизвестным.

- Сейчас все это устанавливается, - делится источник «КП».

Адвокаты Кумарина же сообщили, что пока все эти обвинения только лишь на словах.

- Обвинение по этому делу нам не предъявляли. Мы об этом знаем только из СМИ, - объяснил адвокат Кумарина Константин Кузминых.

Сейчас адвокаты ждут, пока обвинение будет предъявлено официально. По их словам, это может произойти в конце мая. Позиция самого «ночного губернатора» неизвестна.

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