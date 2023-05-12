«Весил 16 кг, ему оставалось недолго»: Няня чудом спасла истощенного воспитанника ПНИ-10 в Петербурге, где умерли шесть сирот

23-летнего Сашу забрали в большую семью. Фото: t.me/nfedermesser

После бурного скандала в психоневрологическом интернате №10 из-за смерти шестерых воспитанников общественница Нюта Федермессер рассказала историю парня, который раньше жил в ПНИ. В 23 года его забрали из учреждения. Саша Жидков был жутко истощен. Волонтеры хотели, чтобы парень хотя бы последние месяцы жизни провел в любви.

- Тогда Саша весил всего 16 килограммов. Он был бесцветный, тощий, невесомый, синюшный мальчик, кожа да кости. В 23 года он весил меньше, чем офисный бойлер с водой, - написала в своем телеграм-канале Федермессер.

После интерната Саша весил всего 16 кг. Фото: t.me/nfedermesser

Няня не испугалась смерти парня и принялась его спасать. Она вела дневник с фотографиями Саши. Писала о том, что происходит каждый месяц. Парень начал поправляться. Впервые в жизни попробовал сыр, впервые сказал слово «мама».

В этом году Саше Жидкову исполнилось 25 лет. На фотографиях в интернате и после него – словно два разных человека. Сейчас он живет в большой семье.

Нюта Федермессер тем временем объявила сбор денег для нянь, которые будут помогать воспитанникам в рамках реализации закона о сопровождаемом проживании. В свой день рождения Федермессер попросила подписчиков собрать 1,2 миллиона рублей.

Напомним, недавно в ПНИ разгорелся скандал. За последнее время умерли шесть воспитанников интерната. После обращения Нюты Федермессер этими обстоятельствами заинтересовались прокуратура и СК.

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