Лежали в одиночестве и страхе: Как умирали сироты в психоневрологическом интернате и почему этого никто не замечал

Что известно о смертях шести воспитанников психоневрологического интерната №10 в Петербурге. Фото: t.me/nfedermesser

В психоневрологическом интернате №10 (ПНИ-10) в Петербурге третий день идет проверка СК, прокуратуры и Росздравнадзора. Началась она после смерти 23-летнего Леши Дельвари, который лежал в отделении интенсивного развивающего ухода для инвалидов. Он стал шестым воспитанником, которые скончались в этом медучреждении за последние полтора года.

В психдиспансере 10 Петербурга проводится проверка. Фото: СУ СКР по Петербургу

Все умершие - ребята старше 18 лет с множеством нарушений психического и физического развития. Они прикованы к коляске и постели, но именно в этом отделении им должны были помогать адаптироваться после детдома к взрослой жизни. На деле, по словам волонтеров, инвалидов связывали, плохо кормили и не вывозили на прогулку.

Леша Дельвари в детдоме (фото слева) и в интернате (фото справа). Фото: "Перспектива"

В детдоме сытые – в интернате голодные

В течение последних лет за ребятами из упомянутого отделения помогали ухаживать волонтеры благотворительной организации «Перспектива». Они-то и сделали жуткие фотографии дистрофичных сирот, а потом сообщили общественности о смерти Дельвари.

- У Леши не было родных, как и у других ребят из отделения, - вспоминает директор благотворительной организации «Перспективы» Светлана Мамонова. - В детдоме парень сам катал коляску. Был пухляшом и веселым мальчишкой. Обожал жевать простыню. Но за пару лет жизни в ПНИ-10 он похудел и совсем ослаб. Я была у него в палате в Пасху, за день до смерти. Кормила его очень медленно, как ребеночка, с эмоциональными присказками. Чтобы ему было тепло, хорошо. Но он почти не реагировал. Леша умирал у нас на глазах.

Волонтеры "Перспективы" помогают кормить и гулять с психически больными. Фото: "Перспектива"

Волонтеры из «Перспективы» говорят, что директор ПНИ-10 Иван Веревкин всегда выслушивал обращения благотворителей и держал открытыми двери интерната, чтобы добровольцы могли помогать в уходе за сиротами. Но проблемы копились и не решались.

- Сначала в ПНИ-10 было много воспитателей, психологов, санитарок и медсестер. «Дети» чувствовали себя как дома, у всех были свои помощники. Но сейчас там острая нехватка педагогов и персонала по уходу. Говорят, нет финансирования. Влияет и плохое управление кадрами. И директор, и заведующие отделениями не настраивали свой персонал, не объясняли, как себя вести и что делать в таких условиях, - утверждает директор «Перспективы».

По мнению Мамоновой, это системная проблема для ПНИ по всей стране. Конкретно в интернате №10, как она считает, сирот-инвалидов сгубила банальная бюрократия.

- Формально у интерната есть указы в духе «заболело что-то – вызывай скорую». Наши ребята и правда были хронически больными, - признает Мамонова. – Но это их привычное состояние. Оказать помощь им можно было и в самом интернате. Для них госпитализация в больницу – огромный стресс. Их там бросали без сопровождения. Они лежали в одиночестве и страхе. Подхватывали инфекции и умирали.

Волонтеры боятся за судьбу еще нескольких ребят в интернате. По их словам, они круглые сути лежат в кровати. Фото: t.me/nfedermesser

По информации источника «КП в Петербурге», причины смерти умерших ребят схожие – у них выявили отек головного мозга, дыхательную недостаточность и тромбы в легочной артерии, перекрывшие кислород.

«Бешеная нагрузка на медсестер»

Директор ПНИ-10 Иван Веревкин посчитал черным пиаром жалобу волонтеров и конкретно известного благотворителя Нюты Федермессер, помогавшей «Перспективе» с оглаской истории. В интернате пообещали выяснить все обстоятельства смертей сирот-инвалидов и «сделать соответствующие выводы».

- Леша Дельвари умер 17 апреля в Александровской больнице, куда его доставили с острой болью желудочно-кишечного тракта при наличии многих других диагнозов, - оправдались в ПНИ-10.

Игровая комната в ПНИ-10. Фото: vk.com/pni10spb

На правах анонимности несколько сотрудников интерната, занимающихся уходом за инвалидами, остро высказались о скандале:

- Мы очень любим пациентов и работаем для них. Иван Александрович (директор, – прим.ред.) имеет награду, олимпийский орден «Честь и благородство». И это он доводит детей до смерти?

«Комсомолка» нашла бывшую медсестру ПНИ-10, уволившуюся оттуда из-за тяжелых условий труда.

- Я отдала 14 лет работе в интернате. Но сейчас туда ни за какие деньги бы не вернулась, - вздыхает женщина. – Многих перевели на 12-часовой рабочий день. Тяжело и физически, и морально. Каждый день весь персонал стеной шел на кормление постояльцев. Много раз в сутки меняли памперсы, постельное и нательное белье, мыли ребят, перетаскивали на коляски. Все санитарки и медсестры в возрасте, молодежь к нам не шла. Бывало, что могли вспылить. Но грубое обращение каралось штрафами. А как сохранять хладнокровие, если человек разбрасывался экскрементами в палате?

В соцсетях интерната чуть ли не ежедневно рассказывают о досуге больных ребят. Фото: vk.com/pni10spb

Экс-медсестра ПНИ-10 считает, что волонтеров вообще не должны допускать к больным. В этом она солидарна с позицией директора.

- Вы можете представить себе, как кормить таких инвалидов? У них перекручен не только торс, но и все внутренние органы, в том числе и пищевод. К кормлению должны допускать только медсестер. У волонтеров нет медицинского образования. Максимум – им можно доверить вывезти на прогулку человека, но уже посаженного в кресло и одетого младшим персоналом, - убеждена женщина.

Медсестра пожаловалась и на маленькие зарплаты. К слову, на сайте ПНИ-10 открыто множество вакансий. Туда требуются и медсестры (зарплата от 34 500 тысячи рублей), и инструкторы по лечебной физкультуре (от 34 500 руб.), и помощники по уходу (от 34 500 руб.), и уборщики (от 25 000 руб.), и психологи (от 29 800), и руководители кружков (от 30 600), и специалисты по социальной реабилитации (от 28 900 руб.).

Некоторые воспитанники интерната выигрывают соревнования среди инвалидов. Фото: vk.com/pni10spb

ОФИЦИАЛЬНО

По факту смертей сирот-инвалидов ПНИ-10 возбуждено уголовное дело. Если виновников найдут, им грозит до четырех лет лишения свободы.

- По данным следствия, сотрудники психоневрологического интерната ненадлежаще исполняли свои профессиональные обязанности по уходу за психическими больными и допустили по неосторожности смерти шести совершеннолетних постояльцев, - передает ГСУ СК РФ по Петербургу.

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