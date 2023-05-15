СК возбудил уголовное дело на охранников, не пустивших Бастрыкина на намыв Васильевского острова в Петербурге

Уголовное дело возбудили на охранников не пустивших Бастрыкина на намыв в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Еще одно уголовное дело возбудили в связи со строительством на намыве на Васильевском острове в Санкт-Петербурге. 14 мая 2023 года с проверкой на намыв нагрянул глава следственного комитета страны Александр Бастрыкин. Однако охранники не пустили председателя комитета, мешая ему вести работу. Об этом сообщили в ведомстве.

- 14 мая на территории объекта на Морской набережной сотрудники ООО ЧОО «АГИС» умышленно совершили действия, выходящие за пределы полномочий, установленных законодательством РФ, регламентирующим осуществление частной охранной деятельности, а именно противодействовали сотрудникам СК России, - рассказали в комитете.

В итоге на работников частной охранной организации, которые мешали вести проверку, возбудили уголовное дело о превышении полномочий.

Напомним, что ранее было возбуждено уголовное дело о нарушениях правил охраны окружающей среды из-за строительства укрепления на берегу Финского залива, которое может повредить намыв, а также спровоцировать загрязнение.