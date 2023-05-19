Прокуратура Петербурга нашла два незаконных земельных участка у Александра Невзорова*

Прокуратура требует отдать землю в собственность города. Фото: Олег ЗОЛОТО

Прокуратура подала новые заявления на журналиста Александра Невзорова*. Как выяснилось, в собственности публициста есть два участка в поселке Лисий Нос. По версии прокуратуры, это имущество появилось у Невзорова* незаконно. Об этом рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

- Эти участки журналист не покупал. Комитет по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавал, расчет стоимости не производил, - говорится в сообщении регионального ведомства.

Прокуратура требует отобрать у публициста два земельных участка и передать их в собственность города. Окончательно решение будет принято на судебном заседании, дата которого пока не назначена.

Напомним, в апреле текущего года на Невзорова* возбудили административное дело о разжигании ненависти. А в феврале его признали виновным по статье о фейках об армии России и назначили восемь лет колонии.

* - признан иноагентом.