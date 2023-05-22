Предсмертная записка была подделкой. Убитая в отеле Петербурга порноактриса Amy Days жаловалась на бывшего мужа, преследовавшего ее из-за ревности

Обвиняемый в убийстве порноактрисы Amy Days расправился с ней из-за неразделенной любви. Фото: СОЦСЕТИ
Новыми подробностями обрастает загадочная смерть беременной 38-летней петербурженки Екатерины, которую петербургские СМИ единодушно назвали порноактрисой за съемки в фильмах для взрослых под псевдонимом Amy Days в середине 2000-х. Напомним, тело беременной женщины с 14-ю ножевыми ранениями нашли 18 мая в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте. Под окнами здания лежал ее переломанный 30-летний бойфренд Дмитрий. В самом номере нашли предсмертные записки – по версии следствия, мужчина пытался замести следы и создать иллюзию того, что они оба совершили самоубийства. Но, как выяснила spb.kp.ru, на самом деле Дмитрий был бывшем мужем Екатерины, от которого она долгие месяцы скрывалась, боясь за свою жизнь.
С редакцией связался источник, который близко дружил с убитой Екатериной и ее новым женихом Егором (имя изменено. – Прим.ред.). По его словам, пара была вместе последние 1,5 года. А с Дмитрием она развелась из-за неадекватного поведения на почве его пристрастия к наркотикам.
Екатерина снялась в нескольких фильмах для взрослых в 2005 году, но быстро ушла из этого бизнеса. Фото: СОЦСЕТИ
- Она пряталась от Димы. В полицию обращалась. Потому что он сделал из нее секс-рабыню. Просто пользовался ею. Бил и угрожал. Говорил, что она будет только его и больше ничья. Полицейские пытались его вразумить. Но он «солевой», наркоман. И распространял вещества, и сам употреблял. И Катю в это втянул. В последний раз она спряталась от него в отеле. Ей три дня не хватило, чтобы заявление в ЗАГС подать, назначить дату свадьбу с Егором, - рассказал источник spb.kp.ru.
Оказалось, что за несколько дней до убийства Дмитрий получил доступ к аккаунту Екатерины в Telegram и от ее имени отправил сообщение Егору: «Не пиши мне больше, я счастлива с другим. Мы уже с ним как семья». Жених сразу понял, что ему пишет не любимая, а ее бывший. Но приехать и сделать что-то было сложно – Егор уже несколько месяцев как служит в армии.
- Катя с Егором обсуждали будущую свадьбу. Вот ее последнее сообщение, отправленное ему: «Набрала свадебных каталогов, надо готовиться к торжеству, а то в июле беда с бронированием. Люблю тебя безумно и хочу поскорее стать официально женой, а не на словах! Я же надеюсь, ты не передумал. Мне бывает так тоскливо без тебя. Переживаю за тебя. Спасибо, что помогаешь, заюшка. Я без тебя не справилась бы, мне тяжело и плохо», - поделился источник редакции.
Дмитрий - бывший баскетболист, подсевший на наркотики. Мужчина не раз выслеживал Екатерину и бил ее из-за того, что та отказывалась жить с ним. Фото: СОЦСЕТИ
- Дима не смог принять факт, что Катя ушла от него, - уверен источник. – Он выследил ее, пришел в отель под предлогом все обговорить. И она рассказала, что выходит замуж. И добавила, что ребенок не его. Она была беременна от Егора, ждали девочку. Кроме этого у нее уже был маленький сын детсадовского возраста от другого мужчины. После возвращения Егора со службы планировали жить все вместе, как нормальная семья.
Но семейной идиллии не случилось из-за бывшего мужа. Дмитрий ворвался в номер отеля к Екатерине, закатил скандал. А когда понял, что любимую не вернуть, схватился за нож и девять раз ударил ее в шею, а потом пять раз в район плеча.
- Он знал про ее беременность. Но все равно убил, - сообщил источник spb.kp.ru из правоохранительных органов. – Дождался, когда она умрет от потери крови, и написал предсмертную записку, якобы от ее имени.
У Екатерины остался маленький сын. О нем будут заботиться бабушка и дедушка. Фото: СОЦСЕТИ
Пока родители Екатерины отходят от шока и готовятся к ее похоронам, Егор старается доказать командованию, что планировал свадьбу с ней – чтобы его отпустили в отпуск на похороны невесты.
- Жених держится. На гражданке всегда защищал ее, но сейчас не смог. По нему и семье Кати сильно ударил этот поток грязи из СМИ из-за съемок в порно. Но она снималась только в 2005 году, ради денег из-за тяжелой жизни. Очень переживала за прошлое и старалась все изменить. В последнее время работала в интернете, хоть и копейки, но была независимой, - вздыхает близкий к семье Кати.
Тем временем Дмитрий пришел в сознание в больнице. У него диагностировали тяжелые травмы, но общаться со следствием он может. Бывший парень Екатерины дает показания. Родные надеются, что он останется на всю жизнь инвалидом – это было бы главным наказанием для него. А друзья Дмитрия заявили, что не удивлены такому исходу.
- В студенчестве был обычным парнем. В баскетбол играл, за сборную института. А после выпуска начал баловаться наркотиками, - подтвердил приятель Дмитрия. – Какое-то время был в завязке и даже ездил в Сирию добровольцем. Но потом вернулся и снова по накатанной. Мне он показался человеком ведомым. Мог пойти на поводу у других.
Добавим, что за убийство беременной женщины бывшему парню грозит пожизненное лишение свободы. Если мужчина поправится, следствие будет просить суд заключить его в СИЗО.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
«Растила сына, имела судимость»: труп известной порноактрисы Amy Days нашли в номере отеля в Петербурге
Мертвая женщина с ножевыми ранениями, найденная в отеле в Петербурге, оказалась известной порноактрисой Amy Days (подробности)
Убитая в отеле в Петербурге 38-летняя порноактриса была беременна
Екатерина ждала второго ребенка (подробности)