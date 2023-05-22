Предсмертная записка была подделкой. Убитая в отеле Петербурга порноактриса Amy Days жаловалась на бывшего мужа, преследовавшего ее из-за ревности

Обвиняемый в убийстве порноактрисы Amy Days расправился с ней из-за неразделенной любви. Фото: СОЦСЕТИ

Новыми подробностями обрастает загадочная смерть беременной 38-летней петербурженки Екатерины, которую петербургские СМИ единодушно назвали порноактрисой за съемки в фильмах для взрослых под псевдонимом Amy Days в середине 2000-х. Напомним, тело беременной женщины с 14-ю ножевыми ранениями нашли 18 мая в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте. Под окнами здания лежал ее переломанный 30-летний бойфренд Дмитрий. В самом номере нашли предсмертные записки – по версии следствия, мужчина пытался замести следы и создать иллюзию того, что они оба совершили самоубийства. Но, как выяснила spb.kp.ru, на самом деле Дмитрий был бывшем мужем Екатерины, от которого она долгие месяцы скрывалась, боясь за свою жизнь.

Планировала свадьбу с женихом

С редакцией связался источник, который близко дружил с убитой Екатериной и ее новым женихом Егором (имя изменено. – Прим.ред.). По его словам, пара была вместе последние 1,5 года. А с Дмитрием она развелась из-за неадекватного поведения на почве его пристрастия к наркотикам.

Екатерина снялась в нескольких фильмах для взрослых в 2005 году, но быстро ушла из этого бизнеса. Фото: СОЦСЕТИ

- Она пряталась от Димы. В полицию обращалась. Потому что он сделал из нее секс-рабыню. Просто пользовался ею. Бил и угрожал. Говорил, что она будет только его и больше ничья. Полицейские пытались его вразумить. Но он «солевой», наркоман. И распространял вещества, и сам употреблял. И Катю в это втянул. В последний раз она спряталась от него в отеле. Ей три дня не хватило, чтобы заявление в ЗАГС подать, назначить дату свадьбу с Егором, - рассказал источник spb.kp.ru.

Оказалось, что за несколько дней до убийства Дмитрий получил доступ к аккаунту Екатерины в Telegram и от ее имени отправил сообщение Егору: «Не пиши мне больше, я счастлива с другим. Мы уже с ним как семья». Жених сразу понял, что ему пишет не любимая, а ее бывший. Но приехать и сделать что-то было сложно – Егор уже несколько месяцев как служит в армии.

- Катя с Егором обсуждали будущую свадьбу. Вот ее последнее сообщение, отправленное ему: «Набрала свадебных каталогов, надо готовиться к торжеству, а то в июле беда с бронированием. Люблю тебя безумно и хочу поскорее стать официально женой, а не на словах! Я же надеюсь, ты не передумал. Мне бывает так тоскливо без тебя. Переживаю за тебя. Спасибо, что помогаешь, заюшка. Я без тебя не справилась бы, мне тяжело и плохо», - поделился источник редакции.

Дмитрий - бывший баскетболист, подсевший на наркотики. Мужчина не раз выслеживал Екатерину и бил ее из-за того, что та отказывалась жить с ним. Фото: СОЦСЕТИ

«Знал про беременность, но все равно убил»

- Дима не смог принять факт, что Катя ушла от него, - уверен источник. – Он выследил ее, пришел в отель под предлогом все обговорить. И она рассказала, что выходит замуж. И добавила, что ребенок не его. Она была беременна от Егора, ждали девочку. Кроме этого у нее уже был маленький сын детсадовского возраста от другого мужчины. После возвращения Егора со службы планировали жить все вместе, как нормальная семья.

Но семейной идиллии не случилось из-за бывшего мужа. Дмитрий ворвался в номер отеля к Екатерине, закатил скандал. А когда понял, что любимую не вернуть, схватился за нож и девять раз ударил ее в шею, а потом пять раз в район плеча.

- Он знал про ее беременность. Но все равно убил, - сообщил источник spb.kp.ru из правоохранительных органов. – Дождался, когда она умрет от потери крови, и написал предсмертную записку, якобы от ее имени.

У Екатерины остался маленький сын. О нем будут заботиться бабушка и дедушка. Фото: СОЦСЕТИ

Пока родители Екатерины отходят от шока и готовятся к ее похоронам, Егор старается доказать командованию, что планировал свадьбу с ней – чтобы его отпустили в отпуск на похороны невесты.

- Жених держится. На гражданке всегда защищал ее, но сейчас не смог. По нему и семье Кати сильно ударил этот поток грязи из СМИ из-за съемок в порно. Но она снималась только в 2005 году, ради денег из-за тяжелой жизни. Очень переживала за прошлое и старалась все изменить. В последнее время работала в интернете, хоть и копейки, но была независимой, - вздыхает близкий к семье Кати.

Грозит пожизненное

Тем временем Дмитрий пришел в сознание в больнице. У него диагностировали тяжелые травмы, но общаться со следствием он может. Бывший парень Екатерины дает показания. Родные надеются, что он останется на всю жизнь инвалидом – это было бы главным наказанием для него. А друзья Дмитрия заявили, что не удивлены такому исходу.

- В студенчестве был обычным парнем. В баскетбол играл, за сборную института. А после выпуска начал баловаться наркотиками, - подтвердил приятель Дмитрия. – Какое-то время был в завязке и даже ездил в Сирию добровольцем. Но потом вернулся и снова по накатанной. Мне он показался человеком ведомым. Мог пойти на поводу у других.

Добавим, что за убийство беременной женщины бывшему парню грозит пожизненное лишение свободы. Если мужчина поправится, следствие будет просить суд заключить его в СИЗО.

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