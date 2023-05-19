Убитая в отеле в Петербурге 38-летняя порноактриса была беременна

Убитая в Петербурге порноактриса amy Days была беременна. Фото: СОЦСЕТИ

Убийство 38-летней порноактрисы Amy Days (настоящее имя – Екатерина. – Прим.ред.) в номере отеля на Большом Сампсониевском проспекте в Петербурге обрастает новыми подробностями. Как стало известно spb.kp.ru от источника в правоохранительных органах, женщина была беременна. Известно, что у нее уже есть сын-детсадовец. Кроме этого, напомним, под окнами отеля обнаружили тело 30-летнего любовника женщины - Дмитрия Г. Предположительно, он выпал из окна.

- На теле жертвы насчитали 14 ударов ножом. Это не мог быть суицид. Предположительно, сожитель убил женщину из-за личной неприязни и длительного конфликта между ними. Он знал про ее беременность, - сказал источник редакции, не углубляясь в детали.

По факту происшествия возбудили уголовное дело по второй части статьи 105 УК РФ. Мужчине грозит пожизненное лишение свободы, если его признают виновным. Пока что он лежит в больнице в тяжелом состоянии. Добавим, что ранее spb.kp.ru общалась с друзьями порноактрисы, которые рассказали, что она недолго, но активно снималась в фильмах для взрослых. Причина тому – трудная жизненная ситуация.