«Она не нянчится с правнуками. Это не ее конек»: Стас Пьеха рассказал, куда пропала его бабушка Эдита Пьеха и чем она теперь занимается

Эдита Пьеха отказалась от публичной жизни Фото: Олег ЗОЛОТО

«У меня генетика хорошая. Но чтобы молодо выглядеть, нужно в первую очередь делать маски», - подмечала Эдита Пьеха. Золотой голос СССР всегда появлялась перед зрителями безупречной. Как сама признавалась певица: «Я всегда выхожу на сцену с чистыми руками, как хирург». Сегодня, 31 июля 2022 года, Эдита Станиславовна празднует юбилей – 85 лет. В последние годы артистка прекратила творческую деятельность и совсем не появляется на публике. «КП-Петербург» узнала у ее внуков, как она живет сейчас и как празднует день рождения.

«УСТАЛА ОТ ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ»

Эдита Пьеха перестала появляться на публике после начала пандемии. Ее помощницы тогда рассказывали «Комсомолке», что певицу решили оградить от всех возможных контактов с вирусом. Артистка жила на даче и почти ни с кем не встречалась. Но вирус все же настиг ее. У Эдиты Станиславовны заразилась помощница, которая жила с ней в одном доме долгие годы. После перенесенной болезни у Нины Чувашовой начались проблемы с сердцем. Помощницу певицы положили в больницу. К сожалению, спасти ее не смогли. Нина Чувашова скончалась в апреле, не дожив до юбилея своей подруги.

Эдита Пьеха - золотой голос СССР Фото: Олег ЗОЛОТО

- У помощницы были проблемы с сердцем, а побочки это от коронавируса или нет, сложно сказать, - признался «КП-Петербург» Стас Пьеха. – Заразилась ли бабушка от нее, мы не знаем. Я лично четыре раза переболел ковидом. Но больным я не ездил к бабушке, понимая, что это ни к чему. Помощница же наверняка поднималась к ней на этаж и контактировала с ней. Возможно, бабушка перенесла болезнь бессимптомно. Но в анализах у нее ничего нет. Что касается смерти помощницы, бабушка отнеслась к этому философски. Погрустила, но она понимает, что человек в старости уходит.

Что касается самой Эдиты Пьехи, то тяжелых болезней, как признаются внуки, у нее нет. Но певица иногда чувствует себя неважно. Поэтому она решила отказаться от концертной деятельности.

Эдита Пьеха теперь живет на даче Фото: Олег ЗОЛОТО

- Она не хочет публичной жизни - устала, - призналась «КП-Петербург» внучка Пьехи Эрика Быстрова. - Ей нравится спокойная загородная жизнь. Из-за здоровья она не хочет быть обязанной поехать на концерт, поэтому приняла решение отказаться от подобной деятельности. Но думаю, что есть шанс, что она еще даст концерт. У нашей семьи есть желание, чтобы она еще выступила. Но с другой стороны, очень хочется, чтобы она была спокойна и здорова. Часть своей жизни народу она уже отдала и сейчас время жить для себя.

Не исключает концертов артистки и Стас Пьеха, но он признает, что все будет зависеть только от желания бабушки.

- Пока концертов не планируется. Но тут никто не знает, как она решит. Сейчас она не хочет. Но если она захочет, даст свой концерт - в кресле или стоя, как захочется. Люди в любом случае будет рады, - делится Стас Пьеха.

Эдита Пьеха родилась во Франции Фото: Олег ЗОЛОТО

«БАБУШКА НИ С КЕМ НЕ НЯНЧИТСЯ»

Внуки признают, что из-за большого числа концертов, они редко видели бабушку. Но теперь стараются это наверстать.

- Она, конечно, не успевала быть заботливой бабушкой, - вздыхает Эрика Быстрова. – Она отдала себя песне, народу и творческой жизни. Редко была дома. Мы виделись исключительно по праздникам, в эти моменты я ее видела на концерте. И ей было не до меня, были ситуации даже, что закрывался занавес, она оставалась там, к ней сбегались поклонники. И мне было очень горько, что меня толком не замечали, был даже случай, что меня отпихнули. Виню ли я ее за это? Конечно, нет. И сейчас она у меня спрашивает, почему я ей об этом не говорила. Но она мне всегда казалась властной, далекой, ее боялись все. При том, что она говорила всегда очень мягко. Теперь я поняла, какая она на самом деле. Теперь мы часто беседуем, я понимаю, что она как никто нуждалась в нас. Просто не находилось на это времени. Сейчас мы много наверстываем с ней.

Эдита Пьеха много времени уделяла работе, меньше семье Фото: Олег ЗОЛОТО

По словам Эрики Быстровой, Эдита Пьеха раньше казалась ей очень строгой бабушкой. Она до сих пор помнит, как та отучила ее картавить одним лишь разговором с ней.

- Я была маленькая, мы приехали к бабушке в гости, она жила в квартире у БКЗ «Октябрьский», - вспоминает Эрика. - Там потолки около 5 метров, она спала на антресоли, я забралась к ней, чтобы пожелать спокойной ночи. У нас был строгий разговор, бабушка спрашивала: «Ты сколько можешь себе позволять так картавить?!». После этого я перестала это делать раз и навсегда. У нее есть чудодейственная способность: она очень мягко и настойчиво чего-то просит и у людей после этого все получается.

Как бы там ни было, но внуки признают, что бабушка не из тех, кто нянчится. Это касается и ее правнуков.

- Правнуки к ней периодически приезжают, - улыбается Стас Пьеха. – Но она ни с кем не нянчилась никогда, это не ее, она королева песни. И просто провести время, когда дети бегают рядом, ей нравится, ей приятно пообщаться с ними. Но нянчится – она этим не занимается.

Певица теперь почти не появляется на публике Фото: Олег ЗОЛОТО

«ЧИТАЕТ КНИГИ И СМОТРИТ ТЕЛЕВИЗОР»

Свой юбилей Эдита Пьеха празднует в узком семейном кругу. По словам внуков, певица не любит шумные застолья и светские вечеринки.

- Это сложно назвать празднованием, мы просто поздравим бабушку и пообщаемся с ней, - делится Стас Пьеха. - Никаких перфомансов не будет. Мы ей многое что подарили: было массажное кресло, беседку во двор, розовый сад. Но ей ничего кроме внимания и общения не нужно. Финансовую поддержку мы и так оказываем. Сама же она не любит светские вечеринки. Да и близких друзей у нее осталось значительно меньше. Она с братом поддерживает связь, с институтскими друзьями.

Громких песен на дне рождения Эдиты Пьехи, как признаются, внуки тоже не бывает. Артистка такое не любит.

Эдита Пьеха мало времени уделяла детям и внукам Фото: Олег ЗОЛОТО

- Застолье в нашем доме всегда интеллигентное, все пытаются соответствовать хозяйке дома, - объясняет Эрика. – У нас всегда были интересные истории, позволялись хорошие анекдоты. Никогда не было такого, что люди сильно выпивают, и после этого у них душа поет. Были воспоминания, связанные с песнями, и только тогда что-то напевали.

Сейчас Эдита Пьеха редко выбирается с дачи. По словам внуков, она уже не в том возрасте.

- У нее есть телевизор, она оттуда черпает информацию, - делится Стас Пьеха. - Она читает книги, газеты. Любит биографии. А ходить куда-то - это не ее конек. Ей хватило того, что она была на сцене более 65 лет. Что касается новостей, она смотрит их без фанатизма. О политике мы с ней не разговариваем. Только о личном, о ее состоянии души, о наших успехах.

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