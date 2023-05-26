Административное дело о побоях завели из-за травли детей-инвалидов в школе №4 в Петербурге

Двух мальчиков оскорбляли и били в школе. Фото: СОЦСЕТИ

В четвертой школе Петербурга на Васильевском острове продолжаются разбирательства из-за травли детей-инвалидов. Сначала СК возбудил дело об истязании школьников, а теперь к расследованиям подключилась и полиция, возбудившая административное дело по статье «побои».

- Уже допрошен ребенок, представлены фотографии следов побоев и другие важные доказательства, которые подтверждают вину учителя, - рассказал адвокат родителей пострадавших детей в своих соцсетях.

Тем временем родители пытаются обсудить ситуацию с учителями и директором, но сотрудники школы не идут на контакт и отказываются от любых разговоров.

- Мы были на родительском собрании в четверг. Классный руководитель и логопед не пришли, как и директор. Мы для них враги. Они от нас защищаются. По тону замдиректора это было слышно. А в среду мы случайно пересеклись с учителями возле школы – они от нас убежали, как только увидели нас. Мы так с ними и не поговорили, - рассказала Ольга Петросян, мама пострадавшего школьника.

Напомним, уголовное дело ранее возбудили из-за унижений двух мальчиков. Одного их них били по голове. Расследование продолжается. 26 мая в школу сходил прокурор, который попытался выяснить, кто именно обижал детей. Итоги встречи специалиста с сотрудниками учреждения пообещали сообщить в понедельник.

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