«Это здоровый юмор»: SHAMAN ответил на обвинения в пропаганде многоженства после выхода нового клипа с сотней невест

певец ответил на обвинения хейтеров, назвав клип шуточным Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

Вот уже несколько дней вокруг певца SHAMAN не утихают страсти. Все из-за выхода клипа на песню «Мед». В нем музыкант ведет под венец сразу сотню девушек. Каждая красавица в свадебном платье надевает на него кольцо, пока следующая ждет своей очереди. Но далеко не всем эта идея показалась забавной. Хейтеры тут же обвинили артиста в пропаганде многоженства.

«Это уже не шаман, а султан!», «Полный гарем собрал», «Ярослав, теперь вы многоженец», «Жених всея Руси», - злорадствуют в комментариях к клипу.

По задумке самого Ярослава Дронова клип должен был стать признанием в любви к поклонницам, именно поэтому через кастинг на съемки попали сами фанатки, сыгравшие обворожительных невест.

В кадре невестами музыканта стали сразу 100 прекрасных дам Фото: Вероника ОВСЯННИКОВА

- Единственная пропаганда, которую нетрудно найти в клипе – это пропаганда здорового юмора. Я очень благодарен всем своим поклонникам, и особенно поклонницам, за ту поддержку, которую они оказывают мне все это время, - ответил на обвинения в разговоре с «КП-Петербург» SHAMAN. – Как известно, почти каждая девочка грезит о том, что когда-нибудь она станет принцессой и сыграет свадьбу во дворце. Мне хотелось бы, чтобы мои поклонницы знали – мечты рано или поздно сбываются. Пришлось даже найти настоящий дворец. В свое время Мраморный дворец в Петербурге возвели по велению Екатерины Второй для Григория Орлова. Так императрица выразила романтические чувства к своему фавориту. Разве можно найти более подходящее место для создания клипа на песню о любви?

Отметим, что многие из красавиц, что снялись в клипе, сами уже замужем. Да и артист – мужчина занятой. Все, чем он может одарить поклонниц – это своей улыбкой и новыми песнями, за что они ему и благодарны.

- Сердечная благодарность нашему общему мужу за предоставленную возможность поучаствовать в съемках. Его песни стали для меня настоящим спасением в непростой период жизни. Спасибо и его любящей и понимающей жене за то, что поддерживала его во время становления артистом, чтобы мы могли узнать о нем, - написала в комментариях к клипу одна из его участниц.

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