«Бестолковка, как дам тебе палкой»: Учительница и логопед школы №4 Петербурга признались в травле детей-инвалидов

Классный руководитель и логопед сознались, что оскорбляли детей. Фото: СОЦСЕТИ

Прокуратура Петербурга проверила школу №4 в Василеостровском районе, где избивали и оскорбляли детей-инвалидов. Прокурор внес директору представление из-за найденных нарушений. Об этом 30 мая рассказали в надзорном ведомстве.

- Установлено, что в школе не в полной мере выполнялись требования законодательства об охране жизни и здоровья воспитанников, а также об образовании. Нарушения появились из-за некачественного выполнения обязанностей руководством, - отметили в прокуратуре.

На допросе классный руководитель детей и логопед сознались в том, что оскорбляли учеников. Как сообщил источник spb.kp.ru, учительница называла школьника «бестолковкой» и «бестолочью», угрожала палкой. А логопед оскорбительно высказалась об отце одного ребенка.

Ведомство направило материалы проверки в полицию. Там будет решаться вопрос об уголовном преследовании. Накануне в прокуратуру обратились родители. Специалисты подготовили иски для суда, чтобы получить компенсацию морального вреда от виновных.

Напомним, скандал в школе разгорелся из-за аудиозаписи, на которой слышно, как кто-то из сотрудников школы оскорбляет детей. По словам родителей, были ситуации, когда школьников били. Издевательства на диктофон записали ученики.

Ранее было заведено административное дело о побоях и уголовное дело об истязании. Теперь прокуратура просит возбудить еще одно дело о ненадлежащем исполнении обязанностей.

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