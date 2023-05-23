«Не хотел отпускать ее в Россию»: Немца, расчленившего в Германии жену из Петербурга, приговорили к пожизненному сроку

Открытым остается вопрос о судьбе дочери убитой ФОТО: соцсети

Немца, расчленившего в Германии свою жену из Петербурга, приговорили к пожизненному лишению свободы. Такое решение 23 мая вынес суд Германии. Напомним, что 32-летняя Екатерина Бауманн переехала из Петербурга в портовый немецкий город ради любви. Вышла замуж, родила дочь, но в один из дней просто исчезла. Телефон и вещи остались дома, пропал вместе с женщиной лишь чемодан. Спустя месяц поисков в нем ее и нашли расчлененной на берегу местной реки.

По подозрению в убийстве тут же задержали ее мужа Карла (имя изменено, - прим. Ред.). По версии следствия, он подмешал жене сильное снотворное в глинтвейн вечером, а позже задушил. До этого мужчина искал в Интернете, как растворить тело в кислоте, но в конечном итоге расчленил, сложил в чемодан и выбросил в реку. Мотивом стал предстоящий развод - мужчина боялся, что жена заберет у него дочь и увезет в Россию. И вот спустя год напряженных судебных заседаний ему, наконец, вынесли приговор.

Мужчина жестоко расправился с женой, потому что боялся, что она заберет дочь ФОТО: соцсети

- Решение суда - это пожизненное заключение под стражу. Через 15 лет Карл имеет право попроситься на свободу, но вряд ли ему это поможет, - сообщил друг убитой Екатерины Бауманн.

Процесс сильно затянулся из-за неожиданного заявление матери подсудимого на одном из заседаний. Женщина рассказала, что сама убила и расчленила невестку и даже указала, место, где позже полиция нашла еще одну часть тела Кати. Только по данным экспертизы телефона женщины, во время смерти Кати она не могла находиться в доме. Она оказалась там только через пару часов.

- Она пыталась взять на себя вину, но суд в это не поверил. Вопрос по матери пока открыт, возможно, прокуратура сама возбудит на нее дело, но пока мы этого не знаем, - рассказала spb.kp.ru друг Екатерины Бауманн.

Открытым остается и вопрос о судьбе 6-летней дочери пары. С момента ареста отца девочка находится под опекой, несмотря на все старания бабушки из Петербурга забрать ее к себе в Россию.

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