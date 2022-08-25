«Подсыпал снотворное, задушил и позвал расчленять тело свою мать»: Полиция Германии рассказала, как немец убивал жену из Петербурга

В Германии Екатерина жила вместе с мужем и маленькой дочерью ФОТО: соцсети

В 9 томов уголовного дела вылилась некогда счастливая семейная жизнь 32-летней петербурженки Екатерины Бауманн. Ее тело 1 марта, спустя месяц после пропажи, нашли на берегу немецкой реки Везер, недалеко от которой она жила с мужем и пятилетней дочерью. Так началось расследование, повергшее Германию в шок. Красавицу расчленили, сложили в чемодан и выбросили в реку.

Главным подозреваемым тут же стал немецкий муж Екатерины - его арестовали в этот же день. Свою вину он до сих пор отрицает, но улик уже достаточно, чтобы передать дело в суд. Уже завтра, 26 августа, пройдет первое заседание. Родные успели ознакомиться с обвинительным заключением и поделились подробностями дела с «КП-Петербург».

Тело Кати нашли в чемодане на берегу реки ФОТО: соцсети

- Незадолго до убийства он интересовался рецептами глинтвейна в Интернете. В тот день он попросил Катю его сварить. До этого успел зайти в аптеку и купить сильное снотворное, которое и подмешал в напиток. Когда она уснула, он задушил ее собственными руками, - рассказала «КП-Петербург» мать убитой Светлана.

Как известно, женщину нашли не просто задушенной, но еще и упакованной в чемодан.

- Известно, что сразу после убийства он позвонил своей матери. Она взяла мужа, и они оба приехали к сыну. Что именно там происходило, пока непонятно. Мы предполагаем, что расчленить Катю предложила именно она. Следы крови нашли в гараже, скорее всего, там кто-то из них это и сделал, а другой следил за внучкой, которая тоже находилась в доме, - делится Светлана.

Катю уже похоронили, но судебные заседания еще только впереди ФОТО: предоставлено "КП-Петербург"

Следы крови Екатерины нашли и в багажнике машины ее супруга. Именно на ней, по версии следствия, он вывозил тело, которое заранее упаковал в мешки для мусора и полиэтиленовую пленку, сложив в чемодан.

Свою вину мужчина по-прежнему отрицает, однако, по словам родных Екатерины, к аресту он готовился заранее. В машине он возил сумку с вещами и книгами, которые потребовал у полиции забрать с собой. Это зафиксировано в протоколе ареста.

Родителям мужчины, который по версии следствия присутствовали в ночь убийства в доме никакие обвинения пока не выдвинуты. Более того, сейчас решается и судьба их маленькой внучки, которой немецкие органы опеки запрещают говорить на русском.

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