Группа «Синара» заменит Siemens в проекте строительства ВСМ Москва-Петербург

"Уральские локомотивы" построят поезда для ВСМ Москва-Петербург. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Екатеринбургская Группа «Синара» планирует заменить немецкую фирму Siemens в проекте строительства железнодорожной высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. Совместное предприятие Siemens с «Синарой», которое должно было производить поезда для ВСМ, фактически прекратило работу после событий февраля 2022 года.

- Концессионером ВСМ может стать группа «Синара», документы для подачи в правительство РФ заявки уже подготовлены, - пишет «Коммерсант».

Разработкой скоростных поездов, которые должны развивать скорость до 400 километров в час, займется бывшее совместное предприятие Siemens и «Синары». Теперь оно носит название «Уральские локомотивы». Изготовить составы завод должен до 2028 года. Вероятно, к этому сроку планируется запустить регулярное движение по магистрали. Изначально это планировалось сделать к концу 2026 года.