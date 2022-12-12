В Смольном назвали сроки строительства ВСМ Москва-Петербург

На строительство ВСМ уйдет пять-шесть лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В петербургском Комитете по транспорту назвали примерные сроки строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва-Петербург. Работы могут занять еще пять-шесть лет, начиная с нынешнего времени.

- Сейчас сложно назвать сроки окончания проекта — 2027 или 2028 год, но горизонт примерно такой, - рассказал «Деловому Петербургу» первый замглавы комитета Алексей Львов.

По его словам, сейчас основной вопрос - проектирование. Также надо разобраться с охранными объектами в центре города, чтобы была возможность проложить пути и построить новый вокзал. Он разместится на бывших складов купцов Кокоревых. После этого уже можно говорить о строительных работах.

Сейчас РЖД заключили контракт с «Ленгипротрансом» на изыскания и разработку документации по планировке территории для размещения объектов магистрали.

Напомним, что ранее начать строительство ВСМ планировалось в 2022 году, а запустить первые поезда - уже в 2026-м.

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