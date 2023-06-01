«Побои, самоубийство – это выдумки»: Суд по делу учителя из Смоленска, подозреваемой в доведении второклассника до суицида, закончился скандалом

Суд не стал штрафовать учительницу из Смоленска, подозреваемую в доведении второклассника до попытки суицида. Фото: СОЦСЕТИ

Суд принял неожиданное решение по административному делу 59-летней учительницы Светланы М. из школы в деревне Верховье в Смоленской области, которую подозревают в доведении второклассника до попытки самоубийства. Напомним, мать мальчика Вовы (имя изменено. – Прим.ред.) положила ему в рюкзак диктофон, а потом услышала на записи, что преподаватель без остановки оскорбляет и унижает ребенка. Из-за травли мальчик начал вслух рассуждать о суициде. Прокуратура возбудила административное дело об оскорблениях, а СК – уголовное, о доведении до покушения на самоубийство.

В символичную дату, День защиты детей, состоялся суд над учительницей, куда пригласили обе стороны конфликта, а также журналистов. По первой части статьи 5.61 КоАП РФ преподавателю с 39-летним стажем грозило от 30 до 50 тысяч рублей. Однако суд решил прекратить производство по административному делу. Вышел скандал, ведь деревенские жители были уверены, что учитель получит первое наказание уже сейчас. В группах поселения в соцсетях появились неодобрительные комментария насчет решения суда.

В прошлом году Светлана победила в районном конкурсе "Учитель года". Фото: СОЦСЕТИ

- Судья объяснила свое решение тем, что параллельно СК возбудил уголовное дело по тем же противоправным действиям, - сказала spb.kp.ru сестра учительницы Таисия. – Но нам не радостно от новостей. Светлана была готова понести наказание, выплатить штраф. Да, она виновата. Но только не в той, грязи, в которой ее обвиняют. Доведение до суицида, побои - это все выдумки. Ни один родитель ей замечания не сделал. Ну да, она кричит иногда. Все мы кричим, я еще похлеще ее.

Сестра учительницы заявляет, что та хотела бы извиниться перед семьей ребенка, но ее не хотят слушать. К слову, мать пострадавшего мальчика Марина тоже была на судебном заседании. И диалога между сторонами конфликта действительно не было.

- Светлана даже не предприняла попытку извиниться, - с возмущением прокомментировала для spb.kp.ru судебное заседание бабушка Вовы. – Ладно хотя бы обошлось без провокаций в суде. Но мы не хотим, чтобы учительницу сажали в тюрьму или штрафовали. Пусть она просто уйдет с работы и все. И больше ничего. Мы же не звери или нелюди.

Добавим, что расследование уголовного дела только началось. Учительнице грозит от Следователи пообщались семьей Вовы. Пострадавшему ученику проведут психиатрическую экспертизу. Редакция spb.kp.ru проследит за развитием событий.

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