Похудевшая Татьяна Буланова тайно вышла замуж за молодого экс-теннисиста

Артистка заметно волновалась во время церемонии ФОТО: t.me/zvezdach_mag

«Мой ненаглядный, я твоя!», - решила, наконец, 54-летняя певица Татьяна Буланова и вышла замуж в третий раз. Руку и сердце она приняла от 35-летнего бизнесмена Валерия Руднева, заодно приняла артистка и помолвочное колечко за полтора миллиона рублей. О помолвке пары стало известно еще в ноябре 2022 года, но раскрывать дату самой церемонии Буланова не хотела - торжество должно было стать семейным праздником. Тем не менее, в заветный день, 2 июня 2023 года, об этом загудел весь Петербург. Проболталась о празднике близкая подруга Татьяны Булановой Лена Королева.

- Сегодня важный день для Санкт-Петербурга! Выходит замуж наша любимая певица всех времен и народов. Танечка Буланова! Ура, - написала Елена в своих соцсетях.

И вот видео с церемонии уже завирусились в Сети. Место регистрации - самый красивый и известный ЗАГС Санкт-Петербурга на Английской набережной. Периодически женихи и невесты выстраиваются там в огромные очереди, чтобы отхватить красивую дату. В роскошных интерьерах "Дворца бракосочетаний №1" и появилась Татьяна Буланова в пышном кружевном белом платье с длинным шлейфом. Ранее артистка уже хвасталась «КП-Петербург», что прикупила наряд на церемонию, но раскрывать детали отказывалась.

Для своей третьей свадьбы Буланова выбрала пышное платье с длинным шлейфом ФОТО: t.me/zvezdach_mag

- Ни в коем случае о нем не расскажу! Могу только сказать, что это традиционное, обычное свадебное платье. Фаты не будет. Ее, кстати, не было ни на одной из моих свадеб, - делилась с «КП-Петербург» артистка.

Как и говорила, Татьяна появилась без фаты. Зато ее прическу украсило что-то похожее на кружевную повязку в цвет платья. Так невеста стала настоящей королевой! Странным многим показалось лишь украшение на ее шее. Из далека оно напоминает золотое кольцо, нанизанное на цепочку.

В момент регистрации артистка заметно переживала и старалась глубоко дышать. Но вот подписи поставлены, а значит: "Можете поцеловать невесту!". С обручальным кольцом на пальце Татьяна Буланова тут же начала пританцовывать.

Поклонники также заметили, что Буланова заметно похудела. Сама артистка говорила, что сбросила перед свадьбой 5 лишних килограммов. Из Дворца бракосочетаний новоиспеченный муж, как и полагается, вынес жену на руках под овации близких и друзей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Похудела на 5 килограммов и купила белое платье»: Как Татьяна Буланова готовится к свадьбе с молодым экс-теннисистом

Молодой жених купил Татьяне Булановой ресторан в Петербурге (подробнее)