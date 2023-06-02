Танцы Семенович, песни Кая Метова и битва за букет невесты: Татьяна Буланова с размахом отметила свадьбу в Петербурге

Несмотря на разницу в возрасте, молодые без ума друг от друга. Фото: t.me/zvezdach_mag

54-летняя певица Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен и экс-теннисист Валерий Руднев, который младше своей новоиспеченной супруги на 19 лет. На свадьбе собралось множество звездных гостей, среди которых оказались Анна Семенович, Светлана Бондарчук и Кай Метов. По неуточненным данным, именно экс-солистка группы «Блестящие» поймала заветный букет. Многочисленные видео с торжества появились в социальных сетях знаменитостей.

– Вот такой сегодня радостный день! В программе «Света вокруг света» Таня впервые рассказала о своих отношениях с Валерой. А полгода спустя я в Петербурге на их свадьбе, – делится российская модель Светлана Бондарчук в своем телеграм-канале.

Кстати, артистка очень долго скрывала дату грядущего торжества. Но в час «Икс», 2 июня 2023 года, новости об этом звучали из каждого петербургского утюга. А находкой для шпионов стала близкая подруга Татьяны – Лена Королева. Но надо отметить, что отжигать звездные друзья брачующихся умеют не понаслышке: Семенович не оставляла ни на минуту танцпол, а Кай активно утягивал невесту в певческий дуэт. Без слез счастья и радости, конечно, тоже не обошлось.

Естественно, регистрироваться молодые решили в самом красивом ЗАГСе на Английской набережной. Татьяна появилась на торжестве в пышном кружевном белом платье с длинным шлейфом, но без фаты. Поклонники звезды 90-х годов сразу отметили: к торжеству артистка готовилась не только морально, но и физически. Может быть, на похудение повлиял предсвадебный мандраж. Во всяком случае из Дворца невесту выносили, как положено: на руках.