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Звезды6 июня 2023 12:50

Владислав Радимов опубликовал фото новой возлюбленной сразу после свадьбы бывшей жены Татьяны Булановой

Избранницей футболиста стала петербургская создательница парфюмов для дома
Лилия КОЗЛОВА
Лилия КОЗЛОВА
Радимов опубликовал фото своей новой возлюбленной

Радимов опубликовал фото своей новой возлюбленной

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший футболист Владислав Радимов сразу после того, как отгремела свадьба его бывшей супруги певицы Татьяны Булановой, решил показать, что он тоже счастлив и влюблен. В социальной сети спортсмен опубликовал фотографию своей новой избранницы. Снимок появился 5 июня 2023 года, спустя всего три дня после торжества артистки.

- Моя, - подписал фото Радимов и поставил рядом со словом значок сердечка.

Новая любовь 47-летнего спортсмена - 39 летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Кулешова. Женщина занимается производством свечей, ароматических диффузоров и другой парфюмерии для дома под собственным брендом. Как давно они вместе с Владиславом, на данный момент неизвестно.

Напомним, что Владислав Радимов и Татьяна Буланова были в браке больше 10 лет с 2005 по 2016 годы. У них есть общий сын Никита. Для Радимова это был уже третий брак.

2 июня 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше супруги.

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