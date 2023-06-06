Владислав Радимов опубликовал фото новой возлюбленной сразу после свадьбы бывшей жены Татьяны Булановой

Радимов опубликовал фото своей новой возлюбленной Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Бывший футболист Владислав Радимов сразу после того, как отгремела свадьба его бывшей супруги певицы Татьяны Булановой, решил показать, что он тоже счастлив и влюблен. В социальной сети спортсмен опубликовал фотографию своей новой избранницы. Снимок появился 5 июня 2023 года, спустя всего три дня после торжества артистки.

- Моя, - подписал фото Радимов и поставил рядом со словом значок сердечка.

Новая любовь 47-летнего спортсмена - 39 летняя жительница Санкт-Петербурга Анастасия Кулешова. Женщина занимается производством свечей, ароматических диффузоров и другой парфюмерии для дома под собственным брендом. Как давно они вместе с Владиславом, на данный момент неизвестно.

Напомним, что Владислав Радимов и Татьяна Буланова были в браке больше 10 лет с 2005 по 2016 годы. У них есть общий сын Никита. Для Радимова это был уже третий брак.

2 июня 2023 года Татьяна Буланова вышла замуж в третий раз. Ее избранником стал бизнесмен Валерий Руднев, который на 19 лет младше супруги.