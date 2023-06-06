«Гулял с отцом и сбежал»: Отец пропавшего 11-летнего мальчика из Ленобласти не уследил за сыном, и тот погиб

11-летний мальчик пропал 5 июня. Фото: "Лиза Алерт"

В Ленинградской области 5 июня пропал 11-летний мальчик. Школьник ушел на прогулку днем и не вернулся домой. Взволнованные родители запаниковали и обратились не только к полицейским, но и к волонтерам. Ребенка нашли в этот же день, но все завершилось трагедией: мальчика насмерть сбил грузовой поезд.

- У ребенка точно была задержка психического развития. Он почти не разговаривал. Вроде бы пропал после прогулки с отцом на детской площадке, - рассказал источник spb.kp.ru.

Волонтеры даже не успели доехать до места поисков. Они выехали, но через некоторое время ребенок был уже найден. Известно, что мальчик пропал примерно в шесть часов вечера. Около десяти часов тело школьника нашли на железнодорожных путях.

Напомним, смерть ребенка наступила на железнодорожной станции «Горы» в Кировском районе Ленобласти. Почему мальчишка не заметил поезд и не отошел с путей – будут разбираться специалисты.

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