Детский парк, каток и гольф вместо баров: Какой будет Думская после преображения в общественное пространство

Бары на Думской улице ранее закрыл и опечатал СК. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербурге прошла встреча с представителями бизнеса, которые обсудили возможные концепции Думской и улицы Ломоносова. Напомним, пару месяцев назад Следственный комитет закрыл там ночные клубы и бары, которые за долгие годы существования «тусовочной» улицы успели стать не только настоящей достопримечательностью, но и местом притяжения желающих выпить подростков и маргиналов, которые постоянно устраивали драки и другие происшествия.

- Учитывая расположение, локация обладает высокой инвестиционной привлекательностью. Для законного, ответственного бизнеса здесь есть все возможности. На Думской и Ломоносова можно и нужно создать полезное, востребованное пространство, - рассказала глава Центрального района Елена Федорова в социальных сетях.

В общественном пространстве разместят сцену под открытым небом. Фото: СОЦСЕТИ

Она показала презентацию возможной концепции. Вместо увеселительных заведений на улицах появится настоящее общественное пространство для отдыха петербуржцев разных возрастов. По всей территории разместят объекты общественного питания. Гастрономическая составляющая, можно сказать, станет основной.

Детям тоже будет интересно гулять по этим улицам. Для них со стороны Невского проспекта на входной зоне появятся качели, детская площадка и территория, где зимой будут заливать каток. На верхних этажах Перинных рядов и Малого гостиного двора будут расположены апартаменты.

Там появятся качели, детская площадка и мини-парк. Фото: СОЦСЕТИ

Судя по опубликованной презентации, у музыкантов может появиться новое место для выступлений – планируется установить сцену под открытым небом. Там будут устраивать мероприятия и показывать кино.

Кроме этого, в общественном пространстве появятся площадки для мини гольфа и петанка, арт-объекты, шахматы и настольный теннис.

На Думской и улице Ломоносова появятся арт-объекты. Фото: СОЦСЕТИ

- Вариантов развития этой локации может быть много – проработаем различные версии. А законный и ответственный бизнес всегда поддержим: льготным кредитованием, сниженной арендной ставкой, софинансированием проектов в рамках государственного и частного партнерства и так далее, - пообещал вице-губернатор Петербурга Кирилл Поляков.

В Смольном подчеркнули, что представленная концепция не обязательно будет реализована. Сейчас специалисты рассматривают разные варианты, чтобы выбрать лучший.

Петербуржцы смогут воспользоваться фотобудками и скамейками для отдыха.

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