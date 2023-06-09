СК прекратил уголовное дело против актера сериала «Мажор» Алексея Байдакова из-за подозрений в краже денег из бюджета Ленобласти

Актер Алексей Байдаков стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных денег. Фото: скриншот из сериала "Чужой район" (2012)

Уголовное дело против актера сериала «Мажор» Алексея Байдакова завершилось спустя целый год. Следственный комитет прекратил разбирательства из-за отсутствия состава преступления. Напомним, в июне прошлого года артиста обвинили в растрате бюджетных денег: якобы, он устроил на работу в театр «Апрель» бывшую супругу, которая на самом деле никаких обязанностей не выполняла.

Тогда сообщалось, что Байдаков заработал 620 тысяч рублей незаконным путем. Возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества в крупном размере.

- Весь этот год в театре, конечно, была некоторая турбулентность. Театр у нас маленький, сотрудников не так много, у некоторых по пять должностей. Дергали постоянно всех, целый год. Это все из-за лживых людей, которые подали информацию в прокуратуру, - рассказал spb.kp.ru Алексей Байдаков.

Напомним, по версии следствия, женщина незаконно была трудоустроена в учреждении с 2019 по 2021 годы. В случае, если бы информация о краже денег подтвердилась, актеру грозило бы шесть лет тюрьмы.

Артист работает в драмтеатре «Апрель» в Лодейном поле около 30 лет. Помимо «Мажора», в фильмографии Алексей Байдакова – сериалы «Условный мент», «Купчино», «Милицейская сага», «Спутники», «Морские дьяволы», «Чужой район» и другие.

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