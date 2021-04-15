«Наш добрый Дед»: Актер из «Улиц разбитых фонарей» годами ездил по детским лагерям вожатым и развращал мальчиков

Артист арестован по обвинению в развращении подростков Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

«Добрый Дед» - так дети и подростки называли 62-летнего актера сериалов «Убойная сила», «Улицы разбитых фонарей», «Опера» и фильмов «Трудно быть богом», «Мушкетеры Екатерины» Никиту Струкова. Артист снимался в кино с 1981 года и был довольно желанной фигурой для петербургских режиссеров. Чаще всего он представал на площадке в брутальных образах – «содержатель наркопритона», «администратор казино», «чекист». Но мало кто знал о других увлечениях артиста – нездоровому интересу к детям. И речь, как видят это следствие, идет вовсе не об отцовской нежности. Сам Струков – холост и не имеет потомков. Артиста задержали сначала за развращение одного подростка, а позже к ним добавилось и еще «двое мальчиков». За три эпизода извращений над детьми артиста сразу же арестовали и отправили в СИЗО. «Комсомолка» выяснила подробности.

СПОРТСМЕН, КОМСОМОЛЕЦ И ПРОСТО КРАСАВЕЦ

- Новости с полей: мы уже встречаем ребят! – радостно писали сотрудники «Центра оздоровления и отдыха Березники» в Ленобласти в октябре 2019 года. - В самой гуще событий работает любимец всех воспитателей (про детей и не говорим), автор занимательных историй о похождениях Агнешки и знаток всего на свете Никита Игоревич.

Артист был любимцем детей Фото: Личная страница героя публикации в соцсети

Так в «Березниках» восторженно рассказывали о своем именитом вожатом. Воспитателей и руководство лагерей радовало, что звезда снизошла до них, чтобы повозиться с детьми. И, судя по всему, своей славой артист активно пользовался при устройстве на работу. Оказалось, что свои поездки по всей России актер начал еще в 1980-м (!) году. Обвиненный в педофилии актер начал с лагерей «Зеркальный» и «Орленок» и дальше понеслось: Ленобласть, Владивосток, Хабаровск, Дунай, а затем Европа, Болгария, Турция, Скандинавия.

Пробиваться в лагеря и детские центры артисту помогала не только фильмография, но и образование. Помимо РАТИ факультета драматического искусства, он решил окончить еще и РГПУ Герцена на педагога. Его специализация на фоне обвинений подростков выглядит зловеще – «детская психология».

Струков снялся во многих фильмах и сериалах Фото: "Инспектор купер-2"

Актер ради работы с детьми совершенствовался во всем. Спорт? Пожалуйста – пловец и мастер спорта по хоккею. Музыка? Конечно - вокал, игра на клавишных, гитаре и трубе. Танцы? Без проблем! Ведение мастер-классов? Тем более - театральное мастерство, сценическая речь, операторское и сценарное искусство, мастерство фотографии, школа юного руководителя и забавная психология - «Если с другом вышел в путь».

«МОГ ПРИОБНЯТЬ РЕБЕНКА, НО ЧТОБЫ ТАКОЕ…»

Дошло до того, что для работы с детьми Струков создал свой мини-блог и даже свой досуговый центр…

- Никита Стуков становится крутым детским блогером, - рассказывал об актере его друг Николай в 2015 году на своей странице в соцсетях. - Актер театра и кино и несколько его компаньонов наконец-таки сделали сайт и группу для своей компании, специализирующейся на организации качественного детского досуга.

Струкова называли "детским блогером" Фото: СОЦСЕТИ

«КП-Петербург» нашла тех самых компаньонов Струкова. Сейчас они хватаются за голову от новостей об актере.

- Ни у кого в голове это все не укладывается. Человек с именем и такое, - вздохнул в разговоре с «КП-Петербург» один из них, попросивший не называть его имя. - Изначально я ведь тоже был его подопечным. Мы с ним познакомились в лагере, когда мне было 12 лет, он был у меня вожатым. Именно благодаря ему я и мои друзья стали потом вожатыми. Он нам показал, что быть педагогом - это круто и престижно. Я помню, что он даже работал в Финляндии. Потом мы с ним вместе работали в лагере «Буревестник» и «Голубое озеро».

По словам ученика и коллеги Струкова все видели, что дети липнут к актеру. Но ни у кого в голове не возникали мысли о педофилии.

Актера "Улицы разбитых фонарей" арестовали Фото: Сериал "Такая работа"

- К нему тянутся дети, и он, как отец для них, - продолжает вожатый. - Он может приобнять ребенка и прочее. Но сам я дистанцируюсь от детей, не позволяю прикасаться к себе, потому что в наше время все это чревато. И многие понимали, что Никита Игоревич переступал через эту грань. Но ни меня, ни моих друзей он никогда не приглашал к себе и не предлагал что-то такое. Никогда за ним это не наблюдалось. Поэтому мы с ним и работали – создали группу, делали экскурсии для детей по городу, какие-то праздники. Но пять лет назад мы с ним разругались, он кричал, что это его проекты. И наши пути разошлись. А теперь такие новости. Представьте, что твой учитель способен на такое.

Струков активно пытался продвигать себя и за рубежом. Актер называл себя исполнительным директором международного лагеря «Savo-Ilo».

Актер хвастался, что работал с детьми и в других странах Фото: СОЦСЕТИ

- Верой и правдой служа детям 35 лет, прошел путь от вожатого до начальника лагеря, - хвастался актер.

Но бизнес у Струкова все же не задался. И в последние годы он активно искал работу по всем лагерям России.

«ВЫ – СЛАДКАЯ ПАРОЧКА»

«Комсомолка» нашла около десятка его комментариев, начиная с 2018 и вплоть до 2020 года, под объявлениями о поиске вожатых. Что интересно, в социальной сети артист сидел под чужим именем – «Александр Константинов». Сами лагеря относились к актеру с большим уважением и знали его псевдоним.

- Никита Игоревич, вы как всегда инкогнито и за всем наблюдаете. Это ценно, - с умилением писали актеру сотрудники лагеря «Петроградец».

Струков активно распространял свое резюме

Актер был довольно активен в социальных сетях. После знакомства с подростками в лагере он продолжал неформальное общение с ними. Среди подростков он закрепил за собой добродушное прозвище «Дед». Может, поэтому его комментарии не смущали подростков.

- «Твикс» - сладкая парочка, - написал Струков под фото двух 15-летних парней.

- Хах, хорошая дружба - залог успеха, - ничего не подозревая, ответил ему один из героев кадра.

- Артемка (имя изменено - прим.ред.), в вашем случае - супер-залог! – добавил актер.

- Дед, приятно слышать, что не забываешь, - ответил ему второй подросток с фото.

- Ну, как вас забудешь? Отпечатались в душе! Сами не забывайте!

Писал Струков в основном мальчикам.

О домогательствах заявляют только мальчик Фото: СОЦСЕТИ

«ДЕТИ ВСТАЮТ НА ЗАЩИТУ СТРУКОВА»

Прозвище «Дед» было закреплено за Струковым в лагерях официально.

- Сегодня свой день рождения отмечает отважный Боцман, лучший Деда, артист театра и кино, наш любимый наставник и друг Никита Игоревич! – радовался лагерь «Брезняки».

Сейчас эти лагеря отбрыкиваются от Струкова.

- Ничего не хочу комментировать. Он был не только в нашем лагере, а в лагерях всего региона и всей страны! – возмущенно бросила в разговоре с «КП-Петербург» директор лагеря «Березняки» Наталья Федорова.

Лагеря ранее делились фотографиями своего знаменитого вожатого Фото: СОЦСЕТИ

Сотрудница сектора молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями администрации Петроградского района, курирующая лагерь «Петроградец», София и вовсе возмутилась, что журналисты ей звонят с вопросами про Струкова.

- Не надо про нас писать, - гневно ответила София. – Вы как узнали, что он у нас работал? Мы не будем ничего рассказывать. Вы вообще-то в администрацию района звоните!

На вопрос, сколько времени работала в «Петроградце» Струков, она отвечать отказалась.

Сами же дети, вожатым у которых был Струков, сейчас защищают своего педагога.

Струков делился своими снимками под постами подростков Фото: СОЦСЕТИ

- Я без его разрешения ничего вам говорить о нем не буду, - заявил «КП» один из подростков. - Мы с ним познакомились в лагере в 2020 году. Он ни к кому не приставал.

- А как он с подростками знакомство заводил?

- Ну, просто хороший человек. Он никого в лагере не выделял. Вел себя нормально, никакого не трогал, веселый. Дети к нему относятся хорошо!

«ПРОСИЛ РАЗДЕВАТЬСЯ, ТРОГАЛ ПАХ»

Правда, такого мнения о Струкове не все. Сейчас уже трое подростков на допросах, склонив голову, дают показания об актере. Как минимум двое из них, а скорее всего, и все трое познакомились с ним в летнем лагере.

- Мы познакомились со Струковым в летнем лагере, - рассказал на допросе один из 15-летних подростков. – После чего продолжили общаться. На протяжении нескольких месяцев я приходил к нему домой, где он касался руками моих половых органов.

Сейчас Струков задержан силовиками и арестован Фото: СОЦСЕТИ

Сразу после этого еще двое подростков дали такие же показания: «Просил оголяться, трогал руками половые органы». Один из них, к слову, познакомился с вожатым в лагере «Петроградец».

Все три преступления, по данным следствия, были совершены в разные годы: 2019, 2020 и начало 2021 года.

К слову, во время обыска у артиста нашли порнографические материалы. Сейчас их изучают следователи. Не исключено, что там есть и подростки. Сам же Струков говорит, что только обнимается с детьми, потому что не может им в этом отказать.

Сразу же после обращения в СКР трех подростков артиста арестовали. Сейчас на него возбуждены уголовные дела по статье «Совершение развратных действий без применения насилия лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста, в отношении двух или более лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста».

Максимум по этой статье ему грозит до 12 лет колонии. Появятся ли в этом деле новые жертвы, пока неизвестно.

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