Крики и плач, дети под завалами: Видео момента падения трибун в шатре на цирковом выступлении в Ленобласти

После падения трибун началась всеобщая паника. Фото: предоставлено "КП-Петербург"

Цирковое представление в Лесколово 10 июня закончилось травмами детей. Несколько человек пострадали из-за падения трибун. Все произошло прямо во время выступления артистки. В какой-то момент все услышали грохот, а за ним последовали крики детей и всеобщая паника.

- Мы находились как раз на том самом секторе, который обвалился. Выступали женщина с енотом. Я сначала почувствовал, как сидение отклонилось влево. Я подумал, может, я так сел. Потом все резко рухнуло вниз. Люди спереди начали падать назад, дальше цепная волна, - рассказал spb.kp.ru очевидец Максим Кочмарев.

В администрации Ленинградской области рассказали, что в происшествии пострадали семь человек, пятеро из них – дети. Известно, что шестилетняя девочка получила серьезную травму, она сломала ногу. Ее ровеснику врачи помогали на месте – у него ссадина голени.

На месте работали спасатели, врачи скорой помощи и прокуратура. Все контролирует надзорное ведомство.

Цирк "Малибу" сначала неоднозначно прокомментировал ситуацию.

- Лесколово , Вы - огонь! Мы Вас любим. Благодарим за Ваши овации, - написали в соцсетях.

Но позже появилось еще одно сообщение:

- Дорогие друзья, приносим свои извинения за случившееся! Денежные средства за билеты будут возвращены в полном объеме.

Прокуратура проводит проверку.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

«Детям зажало ноги, все в панике»: Трибуны со зрителями обвалились в цирковом шатре в Ленобласти

Сектор трибун со зрителями обвалился во время циркового представления в Ленобласти (подробнее)

Двое шестилетних детей пострадали из-за обрушения трибуны в цирковом шатре в Ленобласти

Девочка сломала ногу, а у мальчика - ссадина на голени (подробнее)