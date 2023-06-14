«У тебя башка, как чемодан»: Учительницу и логопеда уволили из-за травли детей-инвалидов в школе №4 на Васильевском острове

Родители не верят, что педагогов уволили из школы. Фото: СОЦСЕТИ

В Петербурге продолжаются разбирательства в школе №4 Василеостровского района. Напомним, учительница и логопед обвинялись в травле детей-инвалидов. Они били и обзывали школьников, поэтому родители обратились в правоохранительные органы.

- Нам сообщили, что учительницу и логопеда уволили, но основания, по которым уволили педагогов, никто не сказал. Некоторые работники при этом рассказывают, что на самом деле они просто ушли на больничный, - сообщают родители.

Кроме этого, по их требованию, в школу сейчас подыскивают тьютора, а учеников перевели в другой класс на Гаванской улице. При этом компенсацию морального вреда и помощь выплачивать родителям в школе отказались.

Напомним, скандал начался, когда один из учеников записал на диктофон издевательства учителей. Педагоги называли школьника «бестолковкой» и «бестолочью», угрожая палкой. Они критиковали не только умственные способности детей, но и их внешний вид.

- Мне кажется, (говоря другому учителю) у него башка еще больше стала. В профиль как встанет – чемодан. Сейчас как дам по ней! Бестолковый гаденыш с бесстыжей мордой! - слышно на небольшом куске записи, оказавшейся в распоряжении spb.kp.ru.

После обращения родителей в прокуратуру и полицию было заведено административное дело о побоях и уголовное – об истязаниях. Учительница и логопед с большим стажем работы признали свою вину, но не смогли никак объяснить свои поступки.

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