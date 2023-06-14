Суд в Петербурге лишил прав за пьяную езду актера сериала «Кухня» Михаила Тарабукина

Михаила Тарабукина остановили в Мытищах. Фото: Скриншот из видео

Суд в Петербурге наказал актера сериала «Кухня» Михаила Тарабукина за пьяную езду. 20 января его остановили инспекторы ДПС в Мытищах. Звездный водитель был явно пьян: на это указывали запах, несвязная речь, неустойчивость позы. Но от медицинского освидетельствования Тарабукин отказался. Он также не стал подписывать протокол.

- Меня избили, - объяснил он сотрудникам ДПС на вопрос, откуда на его лице ссадины.

На опубликованных кадрах видно, что, когда актеру предложили пройти проверку на алкотестере, он специально начал втягивать воздух в себя, а не дуть в трубку. Сначала он согласился поехать в больницу на медосвидетельствование, но в учреждении так и не появился.

- Сам Михаил Тарабукин не пришел на это судебное заседание, как и на прошлое. На оглашение постановления пришел только его защитник, - рассказали в Объединенной пресс-службе судов Петербурга.

В итоге, суд лишил актера водительских прав на 1,5 года. Кроме этого, ему придется выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Тарабукин сам попросил перенести судебное заседание из Москвы в Петербург. А агент звезды опровергал пристрастие к алкоголю у подопечного.

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