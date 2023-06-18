Мэр Петрозаводска ушел добровольцем на спецоперацию в батальон «Ахмат»

Еще один российский чиновник ушел добровольцем на спецоперацию. Фото: vk.com/vkl1968

Еще один чиновник в России ушел добровольцем на спецоперацию. В этот раз неожиданную новость об отправке в зону боевых действий сообщил 55-летний мэр Петрозаводска Владимир Любарский. О своем решении он написал на своей официальной странице во «Вконтакте». Мэр напомнил, что прошел подготовку у спецназовцев, опубликовал фотографию диплома об окончании обучения и заявил, что отправляется добровольцем в чеченский батальон «Ахмат».

- Я освоил базовые основы медицинской помощи в полевых условиях, стрелковой подготовки, тактики. Было не просто, но зато полезно. Мне все-таки не 20 и не 30 лет. Но отучившись, убедился, что обузой не буду. Это главное, - подчеркивает 55-летний Любарский.

Любарский теперь владеет навыками спецназа. Фото: vk.com/vkl1968

Как отмечает мэр столицы Карелии, с самого начала спецоперации он раздумывал о том, чтобы уйти добровольцем. Он понимает, что работа будет тяжелой, но иначе поступить не может.

- Кто не понимает, что слова «все для фронта, все для Победы» - актуальны и сейчас, тем бесполезно что-либо объяснять. Я позвонил главе Карелии Артуру Парфенчикову. Это был непростой, мужской разговор. Но он меня понял и поддержал, - поделился Любарский.

Владимир Любарский (на фото четвертый слева в верхнем ряду) долго вынашивал идею уйти на спецоперацию. Фото: vk.com/vkl1968

Мэр обратился и к жителям Петрозаводска, подведя небольшие итоги проделанной работы, и пообещал продолжить делать город доступнее, удобнее и чище. Обязанности Любарского будет исполнять его заместитель.

Добавим, что кроме Любарского в зоне спецоперации служат и другие высшие чины: мэр Читы Александр Сапожников, его коллега из Воркуты Ярослав Шапошников, замглавы молодежного комитета Петербурга Иван Есипов, первый замред премьер-министра правительства Башкортостана Азат Бадранов, а также депутаты Госдумы Виталий Милонов, Адам Делимханов и Ахмед Догаев.

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