Ушла в купальнике в ресторан: Четырехлетняя девочка сбежала за километр от родителей с пляжа в Петербурге

Четырехлетняя девочка ушла от родителей с пляжа в Комарово. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Все больше происшествий у воды происходит в Петербурге с началом купального сезона. Почти две недели в Северной столице стабильно от +22 до +26 градусов. Из-за жары горожане устремились на водоемы, хоть Роспотребнадзор и разрешил купаться только в двух из 24. Уже утонули два подростка, девочки 12 и 14 лет, в пруду в Петергофе. За ними не уследила бабушка, прятавшаяся в тени у дерева неподалеку. Едва не погиб тонувший 10-летний мальчик в Ольгинском пруду в субботу, 17 июня. Его вовремя заметили и реанимировали спасатели.

Наконец, трагедией не закончился поход родителей с четырехлетней дочерью на пляж в Комарово. Как рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу, вечером в субботу, 17 июня, семья разместилась на песке. В какой-то момент родители занялись своими делами и упустили дочь из вида.

- Ребенок сидел у воды. Мы на время отвернулись, а когда посмотрели на берег, то дочери уже не было, - рассказали они спасателям на пляже.

В итоге поиски малышки в купальнике длились 1,5 часа. К счастью, она ушла от опасной воды. Обнаружили ее в целом километре от пляжа – в ресторане на Приморском шоссе. Она была цела и невредима.

Спасатели просят петербуржцев соблюдать простейшие меры безопасности, чтобы отдых на воде и пляже не закончился трагедией: купаться можно только в оборудованных местах, пить алкоголь запрещено, в воде следует находиться не больше 15 минут, прыгать в водоем опасно, как и играть там в опасные игры. Отдельные советы касаются родителей, которых просят внимательнее следить за детьми, норовящими податься в приключения.

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