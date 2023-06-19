«Днем просвещение, ночью – развлечения»: Владельцы закрытых баров на Думской представили Смольному свою концепцию преображения улицы

Владельцы закрытых баров на Думской представили Смольному свою концепцию преображения улицы. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Накануне в администрацию Центрального района поступило предложение по концепции развития скандальных улиц: Думской и Ломоносова. Владельцы опечатанных баров, расположенных на их пересечении, предложили идею круглосуточной работы заведений и найма единого охранного предприятия.

Теперь когда-то злачные места станут пространствами не только ночных развлечений, но и дневного просвещения. Предполагается, что здесь будут проводиться концерты, а также оформят территорию для творчества местных жителей. Об этом сообщила на своей странице глава администрации Центрального района Петербурга Елена Федорова.

– Предприниматели считают, что компании должны иметь алкогольную лицензию, работать в рамках законодательства и платить налоги в бюджет города, – уточнила чиновник.

Она также добавила, что в числе инициатив бизнесменов оказалась и звукоизоляция внутренних помещений баров, а также компания для поддержания чистоты и порядка возле баров.

Смольному предложили установить круглосуточный режим работы и нанять частную охрану для порядка. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Кроме того, владельцы баров хотят оформить перекресток в едином стиле, соответствующем историческому центру: избавиться от визуального шума и провокационных вывесок. Разрабатывать концепцию инициативная группа хочет вместе с профильными органами власти.

Ранее spb.kp.ru писала, что владельцы нескольких закрытых баров на Думской и Ломоносова начнут съезжать с улиц в конце июня. Кстати, недавно бизнесмены уже обсуждали со Смольным возможные концепции Думской и улицы Ломоносова.