«Все уволены, либо в отпуске»: Владельцы закрытых баров на Думской съезжают из-за миллионных убытков

Узнали, что говорят владельцы закрытых баров на Думской о встрече со Смольным и СК. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Больше двух месяцев на главных злачных улицах Петербурга – Думской и Ломоносова – тишь да гладь. Питейную «лавочку», состоящую из примерно 30 кабаков, прикрыли из-за уголовного дела о спаивании подростков. Дело в том, что весной в одном из заведений нашли пьяного старшеклассника, которому продали алкоголь на концерте с возрастным ограничением 16+. На время следствия двери заведений опечатали в качестве вещдока. Владельцы подсчитывали миллионные убытки, жаловались на давление силовиков и ждали, когда же им назначат встречу со Смольным.

И вот, 8 июня, всех бизнесменов вызвали на ковер к главе Центрального района Елене Федоровой, вице-губернатору Кириллу Полякову, первому зампреду комитета по промышленной политике Александру Ситову, а также к представителям СК. Чиновники представили концепцию преображения улиц: с мини-парком, фуд-моллом, арт-галереями, площадкам и для гольфа и спорта. Даже нашлось место углу с парой-тройкой баров – но приличных, без пошлых форматов. По итогу бизнесмены разделились на три лагеря. В понимании властей – есть хорошие, плохие и злые. Spb.kp.ru поговорила со всеми из них.

Встреча с чиновниками прошла в формате открытого микрофона. Фото: vk.com/id74889 / Елена Федорова

«Будем мирными»

Владимир Бибиков владеет трехэтажным баром «Ломоносов» на одноименной улице. Работает там уже 14 лет. Говорит, что встречает своих гостей по всему миру – и все с теплотой вспоминают приключения в кабаке. Как и все коллеги, Владимир заявляет, что работал открыто и легально.

- Конечно, все в бешенстве, когда ни силовики, ни власти не хотят разобраться, кто реально нарушал закон на улице, а кто честный и добросовестный. Вице-губернатор сказал, что им не до этого сейчас, - возмущается владелец «Ломоносова». – У нас колоссальные убытки. Растеряли 30 сотрудников, даже костяк единомышленников распался. Нам поставили ультиматум – даем вам неделю на формирование ваших предложений. Если их не будет, то и расследование уголовного дела затянется.

Выехать с Думской и Ломоносова бизнесменам можно в любое время - следователь одолжит ключи и проконтролирует. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Но Бибиков все-таки не хочет революции. Он за компромисс.

- Есть желание отстоять свое место. Попытаемся найти точки соприкосновения с инициаторами проекта новой Думской, - уверяет предприниматель. – Постараемся донести, что с нами там будет лучше, чем без нас. Готов отвечать за все свои действия и сосуществовать мирно с новыми соседями, помогая и развивая концепцию новой Думской. А судиться нет смысла, только затянем весь процесс. Поверьте мне, большая часть владельцев тамошних баров – абсолютно вменяемые люди. Они за компромисс. Единственное, в чем себя корим сейчас, что раньше не создали ассоциацию или профсоюз. Каждый был сам за себя.

«Они себя слышали вообще?»

Однако, судя по мнению других владельцев баров, единого мнения нет и до сих пор. У Егора (имя изменено. – Прим.ред.) два заведения на Думской и Ломоносова. Из убытков – 2,4 млн рублей за два месяца простоя – и это только оплаченная впустую аренда. С работниками попрощался. Да и с улицей тоже.

Владельцы баров пока не нашли точки соприкосновения с властями. Фото: vk.com/id74889 / Елена Федорова

- В конце июня мы будем съезжать, следователь отдаст ключи, чтобы вывезти оборудование. Себя на улице больше не видим, - уверен бизнесмен. – От властей и СК я услышал только угрозы. Нам не дадут там жить. Приведут МЧС, Роспотребнадзор. Естественно, они найдут, за что зацепиться. Там Малый гостиный двор чуть ли не Петр Первый строил. Понятное дело, что он не думал о том, как соблюсти требования пожарных, например, в плане узкого прохода в здание.

По словам Егора, Смольный оставил барам только два выхода – или уходить, или трансформироваться до неузнаваемости.

- Нам сказали: «Переориентируйте бизнес под арт-пространство, галереи искусств». Причем, за наш же счет. Они себя слышали вообще? – смеется мужчина. – При наших арендных ставках туда ни одна галерея не сядет. Только общепит сможет отбить потраченные деньги. Они считают, что мы виноваты в грабежах, изнасилованиях, пьянстве, хулиганстве. Жить спокойно нам больше не дадут. Поэтому – с вещами на выход.

Думскую и Ломоносова хотят превратить в семейное культурное пространство. Фото: vk.com/id74889 / Елена Федорова

Кроме этого бизнесмен заявляет, что за здание Малого гостиного двора скоро начнется борьба.

- Силовикам дали указание раскручивать историю, что здание незаконно приватизировали в частную собственность. За него будет бороться один крупный банк, либо сам Смольный. Это будет долгий процесс, даже после завершения уголовного дела. Так что улица будет пустая не один год, - предполагает Петр.

«Почему мы должны идти на компромисс?»

Есть среди владельцев баров и те, кто готов бодаться со Смольным. Кажется, они наивно верят в свою победу.

- Все уволены, либо ушли в отпуск. Ждем неизвестно чего. И это при том, что у нас в месяц аренда выходит в два миллиона рублей. На встрече прямым текстом сказали, что расследование затянут на год, а двери нам не откроют. Почему мы должны идти на компромисс? – недоумевает один из противников инициативы Смольного из бара на Ломоносова. – Есть те, кто борются. И я в их числе. Мне повезло, что мой бар находится в том закутке, где Смольный согласился оставить бары. Так что формат я менять не собираюсь.

- У вас же там обнаженные девушки на пилонах? Вице-губернатор считает это криминалом, исходя из его недавнего интервью, - спрашиваем в ответ наивного предпринимателя.

- Э-э-э, да? – озадачился владелец бара. – Он, видимо, к нам не заходил. Мы постараемся сохранить все свои фишки.

Вместо баров - гольф и качели. Фото: vk.com/id74889 / Елена Федорова

Официально

Елена Федорова, глава администрации Центрального района Петербурга

- Город готов слышать и прислушиваться, поддерживать законный и социально-ответственный бизнес. Важно найти правильное решение дальнейшего развития территории, улучшения ее и становления, как комфортной и безопасной локации для гостей и жителей города. Будем продолжать встречи. Цель остается неизменной – необходимо принять совместное решение с владельцами баров, которое приведет к преображению локации.

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