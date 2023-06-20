Черный вдовец: Лебедь-самец насмерть заклевал вторую по счету супругу в музее-заповеднике в Гатчине

Айседору нашли мертвой 1 июня. Фото: vk.com/gatchina.palace

Любовь двух лебедей, Георгия и Айседоры, закончилась трагичной смертью птицы. Самку нашли мертвой 1 июня в музее-заповеднике «Гатчина», где белоснежная пара жила последнее время. Как выяснилось после экспертизы, Георгий сам убил супругу.

Птицу сначала искали сотрудники и посетители парка. Все подумали, что Айседора скрылась от людей, потому что высиживает яйца. В смерти птицы обвиняли заповедник. Гости предполагали, что она умерла из-за того, что посетители парка кормили лебедей хлебом, а сотрудники не следили за этим.

- По результатам осмотра и вскрытия было установлено, что гибель лебедя наступила от полученных травм головы и шеи, нанесенных лебедем-самцом в период спаривания. Патологических изменений внутренних органов не обнаружено, грипп птиц исключен лабораторными исследованиями, - сообщили в пресс-службе музея.

Георгий стал вдовцом не впервые. Первую жену лебедя четыре года назад убила собака, когда та защищала гнездо. Два года он жил один и воспитывал дочь, а потом и та покинула родной дом.

Позже ему привезли Айседору из Кубани. Вместе они провели пару лет. Будет ли у Георгия еще одна невеста - никто не сообщает. Сотрудники заповедника расстроены случившимся и комментируют трагедию безэмоционально.

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